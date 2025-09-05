La frase que puede oírse en el nuevo trailer de La Revuelta es un dardo directo al Hormiguero

Uno de los programas más esperados de esta vuelta a septiembre es sin duda La Revuelta, el late night presentado por el humorista David Broncano que retoma su emisión este 8 de septiembre.

Y para anunciar su vuelta, el programa ha empezado a emitir y a lanzar por redes sociales algunos trailers promocionales sobre su vuelta que ya han conseguido hacer reír a carcajadas a muchos de sus espectadores.

Y no es para menos, ya que siguiendo con el tono irónico y divertido que ha caracterizado siempre a La Revuelta, para sus promociones han apostado por recordar algunos momentos icónicos de la temporada y, sobre todo, por reírse de ellos mismos.

Aunque lo que tampoco ha faltado ha sido un dardo su competencia más directa, el programa de Antena 3 El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, cuya lucha por ser líderes de audiencia durante esa franja ha sido uno de los temas estrellas de la temporada.

"La Revuelta, líder algunas veces pero la mayoría no. El programa más visto en algunas comunidades autónomas", se puede escuchar al principio del trailer del programa, mientras se puede escuchar a Broncano gritando: "¡Viva Murcia!".

"¡Con invitados que casi siempre vienen!", han exclamado, haciendo referencia a alguna de sus polémicas bajas de última hora. "El programa donde Amaia hizo 'lo de levantarse y cantar'", han añadido, metiendo un vídeo de un señor aleatorio del público cantando. "Nueva temporada el próximo lunes", ha concluido el vídeo.

Unas pullitas que no ha pasado desapercibidas para los usuarios de la red social X, como es el caso del tuitero Hugo (@hugo_cnm): "RTVE ha lanzado nuevas promos del regreso de #LaRevuelta el próximo lunes con un tono jocoso con mensajes del estilo 'Líder algunas veces, pero la mayoría no'".