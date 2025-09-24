La pancarta que ha aparecido en la Universidad de Extremadura es para exponerla en el ministerio de Vivienda

La vivienda es el mayor problema de una mayoría de españoles, no sólo de jóvenes, también de personas más adultas que ven cómo suben los precios de los alquileres y de los pisos y los sueldos se mantienen.

En el caso del alquiler, una vivienda de 80 metros cuadrados en España ya se ha visto incrementada en unos 142 euros mensuales, lo que supone un 14,1% interanual y ya si se habla de comprar vivienda más de lo mismo.

En la Universidad de Extremadura, en el Campus de Cáceres, una pancarta ha removido conciencias y ha dejado claro que este es uno de los quebraderos de cabeza de millones de, en este caso, jóvenes, que han empezado la universidad y les cuesta un mundo poder pagarse el alquiler.

"¿De qué me sirve conseguir mi beca si se la queda mi casero", reza, escrito en una sábana en mayúsculas.

En España, cinco comunidades autónomas superan el precio de compra del 'boom' inmobiliario de 2008 y los alquileres siguen alcanzando niveles históricos. Esto pone la tasa de emancipación juvenil en España en mínimos histórticos y se sitúa en el 15,2%.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del pasado mes de junio, la compraventa de viviendas ha crecido un 17,9%, respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 59.021 operaciones. Un dato que muestra 12 meses consecutivos de alzas interanuales.

Además, según recoge el diario El País, el 34,5% de las firmas entre enero y marzo se realizaron sin necesidad de solicitar una hipoteca. O lo que es lo mismo, más de un tercio de las casas que se obtuvieron en estos meses se pagaron con el dinero por delante. A tocateja.

Más datos. El último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España ha vuelto a reflejar una grave situación que cada vez va a más. Según las cifras registradas en el segundo semestre de 2024, la tendencia sigue siendo muy negativa y aseguran que todos estos malos datos colocan a la juventud española "en un estado crítico".

El último dato refleja que sólo el 15,2% de las personas jóvenes vive fuera de su hogar familiar, la peor cifra que se ha registrado en un segundo semestre desde que se comenzó a registrar en 2006.