La Policía da dos sencillos trucos para evitar estafas al recibir una moneda que pueda ser falsa

Algunas de las monedas de euro que hay en circulación.

Hoy en día las estafas en cualquier momento y situación están más presentes que nunca. A las telefónicas le siguen un infinito abanico de posibilidades que se producen a diario en internet o en las distintas redes sociales, pero también siguen dándose algunas más clásicas como la entrega de billetes y monedas que, pese a ser completamente idénticos a los reales, son falsos.

Por ello, desde las autoridades intentan siempre dar trucos y consejos para evitar que estas estafas se sigan produciendo, aunque en muchas ocasiones se reinventan a diario, como en el caso del phising o suplantación de identidad.

Sin embargo, en otras, como en la que decidió divulgar este lunes la Policía Nacional, el truco para contrarrestarlas se mantiene vigente con el paso del tiempo. El cuerpo publicó en sus redes sociales dos sencillas y rápidos trucos para distinguir una moneda falsa de una verdadera.

"¿Sabrías identificar cuál de estas dos es la moneda falsa?", ha preguntado la Policía, adjuntando una imagen de dos monedas en la que una es verdadera y la otra falsa. Además, han aportado esos dos consejos a seguir para evitar la estafa: "Revisa siempre el tacto, el peso y el relieve y comprueba el borde y el brillo".

"🚨La detección temprana evita estafas", ha rematado la cuenta oficial de la Policía Nacional.

Ya alertaron del billete falso

La Policía Nacional, anteriormente, ya había avisado a través de sus perfiles en las redes sociales de la existencia de billetes falsos y también había dado algunos consejos para poder detectarlos.

"Cuidado, están circulando este tipo de billetes falsos. ¿Sabrías detectarlos? Recuerda estas tres palabras: toca, gira y mira", explicaba un agente en un vídeo.

A continuación daba las indicaciones de una manera más extensa: "Toca el billete. Tiene que tener un relieve áspero y no ser como un papel normal. Gíralo, este valor tiene que reflejarse con la luz. Y mira: mira al trasluz. Aquí habrá una marca de agua, un hilo de seguridad y una ventana de seguridad".

"Si no cumple con estos requisitos, se trata de un billete falso, así que recuerda: que no te den gato por liebre", concluía.