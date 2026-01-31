Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Policía lanza una advertencia: mucho cuidado si recibes este SMS del banco porque te pueden robar mucho dinero
Ha contado un caso en su perfil de X.

Alfredo Pascual
Una persona recibe una llamada fraudulenta.

Las estafas digitales siguen a la orden del día y, cada vez, se ven más innovaciones y técnicas nuevas con las que se busca robar datos personales o bancarios de los usuarios. Una de las más comunes, dentro de este mundo, es la de Phising, aunque también existen otras como QRising o la última de la que ha advertido la Policía Nacional.

En sus redes sociales, la autoridad ha publicado un hilo para explicar, a través del caso de Eduardo, lo que ha pasado después de que recibiera un mensaje SMS informándole de que le habían cobrado 699 euros.

"Eduardo tiene 35 años y ayer recibió este SMS del banco: 'Problema urgente en su cuenta, si no reconoce este movimiento de 699 euros llámenos a este número...'. El SMS llega al mismo hilo de siempre", comienza diciendo el tuit.

Entonces, según prosigue detallando, Eduardo llamó porque "teme que le hayan hecho un cargo fraudulento" y se produce una conversación como esta.

  • "Le hacemos una videollamada así le indicamos mejor la forma de solucionarlo"
  • "Comparta pantalla y lo arreglaremos"
  • "Abra su app bancaria"

Aquí se produce la estafa

Mientras se está produciendo esta conversación, el usuario, en este caso Eduardo, abre la aplicación del banco y los estafadores están viendo todos los movimientos y los datos que introduce. 

"Ellos van viendo todo: claves, códigos, movimientos. Eduardo cree que está a salvo", advierten. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que para terminar la estafa hasta le piden que "haga estas transferencias para revertir el problema".

Tras hacerla y a los 10 minutos la llamada se corta y, como añade la Policía Nacional, hay "30.000 euros desaparecidos". "Tantos años de esfuerzo y ahorro...", concluye el cuerpo, que aportan tres claves sobre las gestiones que hay que hacer con un banco.

  • Tu banco nunca te pide compartir pantalla.
  • Tu banco nunca te pide claves.
  • Cuelga. Llama a tu entidad.
Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

