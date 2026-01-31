La Policía lanza una advertencia: mucho cuidado si recibes este SMS del banco porque te pueden robar mucho dinero

Las estafas digitales siguen a la orden del día y, cada vez, se ven más innovaciones y técnicas nuevas con las que se busca robar datos personales o bancarios de los usuarios. Una de las más comunes, dentro de este mundo, es la de Phising, aunque también existen otras como QRising o la última de la que ha advertido la Policía Nacional.

En sus redes sociales, la autoridad ha publicado un hilo para explicar, a través del caso de Eduardo, lo que ha pasado después de que recibiera un mensaje SMS informándole de que le habían cobrado 699 euros.

"Eduardo tiene 35 años y ayer recibió este SMS del banco: 'Problema urgente en su cuenta, si no reconoce este movimiento de 699 euros llámenos a este número...'. El SMS llega al mismo hilo de siempre", comienza diciendo el tuit.

Entonces, según prosigue detallando, Eduardo llamó porque "teme que le hayan hecho un cargo fraudulento" y se produce una conversación como esta.

"Le hacemos una videollamada así le indicamos mejor la forma de solucionarlo"

"Comparta pantalla y lo arreglaremos"

"Abra su app bancaria"

Aquí se produce la estafa

Mientras se está produciendo esta conversación, el usuario, en este caso Eduardo, abre la aplicación del banco y los estafadores están viendo todos los movimientos y los datos que introduce.

"Ellos van viendo todo: claves, códigos, movimientos. Eduardo cree que está a salvo", advierten. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que para terminar la estafa hasta le piden que "haga estas transferencias para revertir el problema".

Tras hacerla y a los 10 minutos la llamada se corta y, como añade la Policía Nacional, hay "30.000 euros desaparecidos". "Tantos años de esfuerzo y ahorro...", concluye el cuerpo, que aportan tres claves sobre las gestiones que hay que hacer con un banco.