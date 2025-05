Sorprende a los españoles al contar lo que pasa en muchos sitios de Finlandia por la noche con los semáforos

Muchos españoles consideran a Finlandia como el mayor ejemplo de un país civilizado, moderno y feliz. Y lo que cuentan algunas personas que viven allí no hace más que reafirmar esa idea.

La usuaria de TikTok @anna.matea ha vuelto ahora a sorprender a una multitud al contar lo que pasa en muchos sitios de aquel país con los semáforos por las noches y los fines de semana.

"En muchos sitios de Finlandia a partir de cierta hora de la tarde los semáforos o bien se apagan o los ponen en ámbar hasta el día siguiente para ahorrar engería. Y los primeros meses no se lo preguntaba a nadie, pero tenía esa duda de por qué a las seis de la tarde todos los semáforos del pueblo se ponían en ámbar hasta al día siguiente", admite.

"Y el fin de semana, todo el día. Y la gente básicamente sigue las reglas de tráfico. Lo más sorprendente no es eso, porque si tienes el carné te la sabes, es que nunca hay atascos ni nadie toca la bocina ni se pone nerviosos", subraya.

"Es prácticamente igual que si los semáforos estuvieran funcionando, pero no lo están. Además voy a confesar que a mí me costó acostumbrarme a que en los cruces no hubiera ni semáforos ni ceda el paso ni stop ni nada y la gente espera su turno y sabe cuándo es su turno y ya está", insiste.

La usuaria señala que "lo del ahorro energético no es el principal motivo por el que lo hacen": "Por la noche cuando las calles están vacías no tiene ningún sentido que las luces de tráfico sigan funcionando, por eso muchas veces las apagan".

"Es parte de un enfoque nórdico de diseño basado en el sentido común: no se sobre regula donde no hace falta", celebra.