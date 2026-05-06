La presentadora Patty Bonet denuncia lo que le pasa muchas veces en el transporte público: "Estoy harta"

La actriz y presentadora de los sorteos de la ONCE, Patty Bonet, ha contado en un vídeo publicado en su perfil de X lo que le pasa al ir en el transporte público, tanto en el metro como en el autobús, y ha reconocido estar harta de vivir estas situaciones.

"Estoy un poquito harta de la invisibilidad y de la mala educación de muchas personas. Los asientos reservados en el autobús o en el metro son para las personas que los necesiten, entre ellas, las que tienen discapacidad, pero también hay discapacidades que son invisibles", ha afirmado.

Bonet ha contado que ella, debido a su discapacidad visual, a veces pierde el equilibrio, sobre todo, si va cargada. "Al estar normalmente más señalizados que el resto de asientos son más fácil de localizar y los puedo localizar más rápido y sentarme antes. Entonces no veo si alguien necesita el asiento", ha explicado.

La actriz ha reconocido no tener ningún problema en que si alguien lo necesita cedérselo, pero ha confesado que le da "mucha rabia dejárselo a personas, que generalmente suelen ser mayores y se creen jueces o juezas del universo".

"No hablan contigo directamente y lo lanzan al mundo. Van diciendo mírala que está ahí sentada, la rubia, la extranjera, que no tiene bastón y no tiene que sentarse ahí, que está ocupando un asiento que alguien lo necesita. Estoy harta", ha sentenciado.

La reinvindicación final

Bonet ha insistido en que "hay discapacidades que son invisibles" y ha ejemplificado que "hay personas que igual han sido trasplantado de médula, que tiene una hernia o que no van con un bastón, pero que también necesitan ese asiento",

"Por ello, pido más educación y si necesitas ese asiento verbalízalo y háblalo con la persona que está sentada, pero no lo lances al universo para ver si me siento aludida, que estoy harta", ha concluido.