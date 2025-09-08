La propina que le dejan en el restaurante tiene mosca al dueño: "¿Detalle o burla?"

La propina está en peligro. Muchos locales y restaurantes están en pie de guerra, sobre todo desde la pandemia, porque las propinas han caído en picado debido al auge del pago con tarjeta o teléfono móvil.

Esta nueva situación ha propiciado que algunos, muy pocos de momento, lugares se empiece a hacer lo mismo que en Estados Unidos y en el propio ticket se pone una "propina sugerida" que suele ser del 10% del total, algo que en España no es habitual y que no tiene pinta que vaya a arraigar demasiado.

En las últimas horas se ha viralizado en X la propina que alguien ha dejado a un restaurante y aunque Soy Camarero se pregunta si es "detalle o burla" todo el mundo parece que tiene claro que la propina no es una obligación.

"La generosidad en una imagen. Nos han dejado cinco céntimos de propina", dicen los dueños del local en una foto en la que se puede ver un vaso con los cinco céntimos al fondo.

En los comentarios se ha desatado una intensa conversación acerca de la imagen y de si es un detalle o una burla. Una persona señal que probablemente el precio era de 19,95 y han dejado esos cinco céntimos por pereza.

"La propina (en España) es un detalle. El camarero debe cobrar un sueldo que no dependa de las propinas. La idea que dejar propina es una obligación es una distorsión creada por la TV. ¿Qué otras profesiones reciben propina?", dice uno.

Otro añade: "No es obligatorio dejar propinas si los sueldos son dignos. En mi trabajo no me dan propina aunque lo haga perfecto. Si te dan 5 céntimos, ya han dado más de lo que debían".

"Con lo de la tarjeta en el móvil es muy raro que lleve efectivo por lo que hace tiempo que nunca dejo propina. Si me gusta mucho el servicio pregunto si pueden cobrar un poco más con el datáfono y que se lo queden como propina", comenta otra persona.