La reacción de Carlos Alsina al rumor de que Pedro Sánchez podría ganar el Premio Nobel de la Paz

El presentador de Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina, fue preguntado este martes durante su intervención en Espejo Público de Antena 3 por el rumor que ha circulado en los últimos días en redes sociales sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: su posible candidatura al Premio Nobel de la Paz después de sus palabras y gestos con el pueblo palestino.

"Hay una paradoja que una a Sánchez con Trump y es que ambos suenan como candidatos al Premio Nobel de la Paz", le preguntó al periodista Susanna Griso. Alsina comenzó respondiendo diciendo que "todo esto procede de una entrevista que dio Ángel Víctor Torres cuando le preguntaron por esta cuestión, y le plantearon que ambos suenan en redes sociales y que con quién se queda".

"Dijo que con Pedro Sánchez, pero no consta que nadie haya planteado la candidatura de Sánchez. Y digo no consta porque las candidaturas son secretas y he leído que hasta 50 años después no se desvela quiénes son los candidatos que perdieron o no ganaron ese Premio Nobel de la Paz. Es un debate para el entretenimiento que está bien y que a todos nos divierte", afirmó el comunicador.

Alsina añadió que han pasado cosas curiosas y ha puesto el ejemplo de Obama: "Se ha concedido a personas como Barack Obama nada más llegar a la presidencia de Estados Unidos, que parece que fue a título preventivo. Había tantas expectativas sobre él que le dieron el Nobel de la Paz y al día siguiente empezó a bombardear Pakistán para cargarse a gente de Al-Qaeda y sus familias".

"Este premio cuando más valor ha tenido es cuando se le ha concedido a dos personas o más de dos que han contribuido a pacificar un conflicto. Estoy pensando en Sudáfrica a Nelson Mandela y a Frederik Le Klerk en 1993 o a Isaac Rabin y Yasir Arafat en 1994 en el intento de llegar a lo que vemos no se llegó, que es pacificar ese conflicto en Oriente Próximo", opinó el periodista.

Finalmente, Alsina remató diciendo que "tampoco broméis mucho porque igual se lo dan y tenemos que comentarlo como una realidad y no como una broma".