Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La reacción de Carlos Alsina al rumor de que Pedro Sánchez podría ganar el Premio Nobel de la Paz
Virales

Virales

La reacción de Carlos Alsina al rumor de que Pedro Sánchez podría ganar el Premio Nobel de la Paz

Habló en su intervención en 'Espejo Público'.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Carlos Alsina habla así de Pedro Sánchez.Onda Cero / Getty Images

El presentador de Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina, fue preguntado este martes durante su intervención en Espejo Público de Antena 3 por el rumor que ha circulado en los últimos días en redes sociales sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: su posible candidatura al Premio Nobel de la Paz después de sus palabras y gestos con el pueblo palestino. 

"Hay una paradoja que una a Sánchez con Trump y es que ambos suenan como candidatos al Premio Nobel de la Paz", le preguntó al periodista Susanna Griso. Alsina comenzó respondiendo diciendo que "todo esto procede de una entrevista que dio Ángel Víctor Torres cuando le preguntaron por esta cuestión, y le plantearon que ambos suenan en redes sociales y que con quién se queda". 

"Dijo que con Pedro Sánchez, pero no consta que nadie haya planteado la candidatura de Sánchez. Y digo no consta porque las candidaturas son secretas y he leído que hasta 50 años después no se desvela quiénes son los candidatos que perdieron o no ganaron ese Premio Nobel de la Paz. Es un debate para el entretenimiento que está bien y que a todos nos divierte", afirmó el comunicador.

Alsina añadió que han pasado cosas curiosas y ha puesto el ejemplo de Obama: "Se ha concedido a personas como Barack Obama nada más llegar a la presidencia de Estados Unidos, que parece que fue a título preventivo. Había tantas expectativas sobre él que le dieron el Nobel de la Paz y al día siguiente empezó a bombardear Pakistán para cargarse a gente de Al-Qaeda y sus familias". 

"Este premio cuando más valor ha tenido es cuando se le ha concedido a dos personas o más de dos que han contribuido a pacificar un conflicto. Estoy pensando en Sudáfrica a Nelson Mandela y a Frederik Le Klerk en 1993 o a Isaac Rabin y Yasir Arafat en 1994 en el intento de llegar a lo que vemos no se llegó, que es pacificar ese conflicto en Oriente Próximo", opinó el periodista.

Finalmente, Alsina remató diciendo que "tampoco broméis mucho porque igual se lo dan y tenemos que comentarlo como una realidad y no como una broma".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo del que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano del medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 