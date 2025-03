La reacción del milmillonario José Elías cuando le dicen que está en la televisión "sólo porque es rico"

Tensión en Espejo Público entre la politóloga Arantxa Tirado y el empresario José Elías, que suele ir de vez en cuando al programa de Susanna Griso a hablar de la actualidad política y económica de España.

Elías grabó hace unas semanas un vídeo volviendo a su barrio de Badalona y de eso ha ido gran parte de la charla posterior con los periodistas presentes en la mesa.

Durante el debate en plató, Elías ha tenido un encontronazo con Tirado. El empresario le ha dicho que no le tiene que dar lecciones de lo que es el barrio y ella le ha espetado: "No te he dado lecciones. Tú das lecciones y sientas cátedra. Vienes aquí a que se escuche tu opinión sólo porque eres rico, nada más por eso. No te engañes".

"Yo no vengo aquí porque soy rico. No te engañes", ha rebatido el empresario. "Hombre, por supuesto", ha respondido Tirado. Susanna Griso ha apostillado que él está invitado al programa por la repercusión que tiene como creador de contenido.

"Eres creador de contenido a raíz de que has hecho pasta y tienes tu Instagram y te sigue gente que quiere ser rica como tú y se piensan que lo van a conseguir", ha comentado de nuevo la politóloga.

Ha añadido Elías que él no ha ido a reivindicar que tiene dinero: "Si vengo a algo es a reivindicar que con esfuerzo se puede conseguir cosas". "Es todavía más grave eso, que engañes a la gente haciéndole creer que van a ser como tú", ha apostillado Tirado.

"Con una buena educación, con una buena sanidad y con una formación y un esfuerzo he conseguido cosas. Hay mucha gente como yo que lo ha conseguido y es mejor llenar una caja y repartir la riqueza que estar todo el día pensando en repartir algo que no existe", ha dicho en referencia al comunismo.