La reacción de Nuria Roca cuando Marc Giró le dice que es "más de izquierdas" en 'La Roca' que en 'El Hormiguero'

Marc Giró visitó este domingo el programa de laSexta La Roca para promocionar la próximo entrega de Cara al Show, donde recibirá a Gabriel Rufián, Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas.

Durante la charla, donde abordaron diferentes temas, el presentador catalán aprovechó para preguntar a Nuria Roca por Pablo Motos, ya que esta ejerce como tertuliana en El Hormiguero.

Marc Giró repasó su visita al programa de Antena 3, reconociendo que se lo pasó bien. Sin embargo, lamentó que no le llamara al día siguiente para agradecerle la participación. "Imagínate si lo hace con cada invitado", dijo la presentadora valenciana.

Fue entonces cuando el nuevo presentador de laSexta hizo una reflexión sobre El Hormiguero y Nuria Roca. "A ti te veo más de izquierdas aquí (en La Roca) que allí (El Hormiguero), ¿Cuál es la Nuria real?", preguntó a la comunicadora.

La pregunta pilló un tanto desprevenida a la valenciana, que miró a cámara para seguidamente decir: "Enfócame que estaba esperándola, así que yo he hecho esto y él ha entrado directo".

"Yo nunca he dicho que fuerais de derechas"

"¿Sabes lo que te pasa? Que no has visto una tertulia de El Hormiguero y opinas por los titulares. Y esto te va a traer algún que otro dolor de cabeza", añadió, dirigiéndose directamente al catalán.

Una afirmación que Giró no tardó en desmentir. "No podía decirlo porque estaba en la otra, pero yo veía El Hormiguero y veía la tertulia hasta el final. ¿Cuál es la Nuria real?", insistió.

"Si realmente vieras la tertulia hay cosas que no podrías decir, querido, cuando veas una tertulia de verdad entonces opinas. Dime algo que yo haya dicho que sea de derechas y que no sea meterme con Pedro Sánchez, que puede ser que haya cosas que haga el presidente del gobierno y no me gusten", explicó Nuria Roca.

Unas palabras que convencieron solo a medias a Marc Giró. "Bueno de centro, sea eso lo que sea, pero yo nunca he dicho que fuerais de derechas. Tú aquí estás...", deslizó el catalán antes de que la valenciana le cortara.

"Estoy exactamente igual en todas partes. Tú mira las tertulias y así podrás hablar con conocimiento de causa", zanjó el tema Nuria Roca, dejando muy claro que no estaba nada de acuerdo con Giró.