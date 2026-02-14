Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El beso en directo de Nuria Roca y Juan del Val por San Valentín
El beso en directo de Nuria Roca y Juan del Val por San Valentín

"Que nadie más vaya a pronunciar la palabra 'amor'". 

Nuria Roca y Juan del Val
Nuria Roca y Juan del Val

Sábado 14 de febrero, San Valentín en todo el mundo. El día que muchos consideran "charca" y en el que las redes se llenan de bromas sobre los jóvenes con pocos recursos que van a cenar a la Tagliatella y al Gino's. 

En la televisión, los programas han mencionado esta fecha pero no lo han hecho como La Roca, el programa que presenta Nuria Roca en los fines de semana de laSexta donde coincide con su marido, el ganador del Premio Planeta Juan del Val

La presentadora ha contado que no suele celebrar este día: "Jamás he celebrado el Día de los Enamorados. ¿Por qué hay que celebrarlo". "A ver si ahora vamos a decir eso de 'yo celebro San Valentín todos los días'", ha añadido Del Val, que suele comentar este tipo de frases en su sección de El Hormiguero

Tras decir esto, Juan del Val ha sorprendido a todos, se ha levantado de su silla y se ha ido a plantarle un beso a su mujer para celebrar el día de los enamorados, algo poco habitual en el colaborador. 

"Con esto tenemos hasta las ocho de la tarde, que nadie más vaya a pronunciar la palabra 'amor'", ha dicho la presentadora visiblemente sonrojada por una situación que no se suele ver en los platós. 

Años de matrimonio e hijos en común

Nuria Roca y Juan del Val se casaron en el año 2000 y celebraron en 2025 sus bodas de plata —25 años de casados—. Llevan juntos desde 1998 y tienen tres hijos en común: Juan, Pau y Olivia. 

En 2017 contaron que eran "una pareja abierta". "Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca ni yo querría estar con esa persona. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos", explicó.

