Isaías Lafuente dicta sentencia tras ver las disculpas de Pablo Motos por la polémica del IVA de los libros

Pablo Motos ha sido protagonista estos días tras su conversación con Sonsoles Ónega en El Hormiguero, donde ambos afirmaron que el IVA de los libros es del 21%, cuando realmente están gravados con un tipo superreducido del 4%.

Durante la entrevista, Pablo Motos lanzó una pregunta: "¿Se entiende un 21% de IVA en un libro?". Al hilo de esto, Sonsoles Ónega lanza la propuesta: "Hay que hacer campaña por rebajar el IVA de los libros". El propio Motos fue más allá, asegurando que "sería una cosa muy celebrada por todo el mundo.

El tono de la conversación viró hacia la política, y Pablo Motos mencionó a Pedro Sánchez, señalando que "el presidente del Gobierno me parece que está en China". Sobre todo esto ha opinado este viernes el periodista y escritor Isaías Lafuente en La ventana.

El problema, ha explicado Lafuente en el programa de la Cadena SER, es que la reivindicación partía de un dato falso. "Y tan celebrada que sería la idea", ha señalado irónico "porque es que el IVA ya es superreducido". "No hace falta rebajarlo", ha añadido.

"Es verdad que a veces el error que cometemos es porque alguien nos lo ha escrito en un guion y no lo hemos comprobado", ha comentado Lafuente, que añade: "Cuando leemos el guion, lo hacemos nuestro".

Los libros, excepción para la Agencia Tributaria

Según la Agencia Tributaria, tendrán un IVA del 4% "los libros (incluidos libros escolares), periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad y, elementos complementarios que se entreguen conjuntamente".

"Se incluyen partituras, mapas y cuadernos de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos. Libros, periódicos y revistas digitales que no contengan única o fundamentalmente publicidad", recoge la norma de tipos superreducidos (artículo 91.Dos, Ley 37/1992).

Así pues, los libros en España tienen el mismo IVA que el pan, el aceite de oliva, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los tubérculos, los cereales y los productos naturales según el Código Alimentario.