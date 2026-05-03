Marc Giró deja bien claro qué le parece Sánchez como político: "No tengo problemas en decir lo que pienso"

El presentador y periodista español, Marc Giró, es uno de los rostros del momento. Su fichaje por laSexta y su nuevo programa Cara el show no le han hecho cambiar ni un poco en su sinceridad total cuando tiene que hablar de asuntos políticos o sociales.

En una entrevista publicada este domingo por el diari ARA, el presentador ha respondido con total claridad a qué le parece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como político.

En un momento dado de la entrevista, le han recordado que Sánchez intervino por teléfono en mitad de su charla con Jordi Évole en Lo de Évole y las buenas palabras que le dedicó.

"Yo estoy en una edad, ahora, que tengo 51 años y... no puedo renunciar a ningún abrazo, ¿comprendes? Ahora Pedro Sánchez me abraza como un oso, que siempre me ha encantado, por cierto, lo de los osos, y yo, mira, le diría: 'abrázame, abraza este cuerpo necesitado de hombre' No soy tiquismiquis en cuestión de hombres, ni de abrazos. ¿Me he dejado marca, antes, en la cara?", ha ironizado, en su tono habitual.

Pero, acto seguido, le han preguntado sobre si no cree que hacer algo así puede hacer que le perciban "subyugado". Y claro, Marc Giró no ha desaprovechado la ocasión para tirar de hemeroteca.

"Bueno, si repasa los monólogos que he hecho en TVE verá que, si alguien ha señalado a Pedro Sánchez, o al PSOE, o al PSC, desde el Procés hasta el día de hoy, soy yo", ha destacado.

Pero Marc Giró también ha querido dejar claro cuál es su punto de vista sobre el presidente del Gobierno. "No tengo problemas en decir lo que pienso sobre Pedro Sánchez y, a pesar de ello, creo que es un gran político y está haciendo grandes cosas. Aunque pienso que debería hacer más", ha reconocido.

"Pablo Motos y yo somos una gran pareja televisiva"

El presentador de Cara al show también ha sido preguntado por su visita a El Hormiguero y, como suele ser habitual en él, ha destacado que "la conclusión a la que llego es que Pablo Motos y yo somos una gran pareja televisiva".

Tras recordarle que dijo lo de "las dos Españas", Giró ha asegurado, entre risas, que él barrió "hacia casa y creo él perdió la oportunidad de barrer hacia su casa, cosa que me habría encantado".

"De todas formas, tenemos pendientes otros encuentros: me consta que me tiene aprecio y yo a él, que quede claro. El Hormiguero es un gran programa de televisión, indiscutiblemente, como demuestran las cifras. Nos volveremos a encontrar, forastero", ha expuesto.