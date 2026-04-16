La reflexión de este hombre sobre las oportunidades merece la pena oírla

La historia de Ousman Umar, un inmigrante ghanés que llegó a España en 2005 y que desde entonces ha trabajado para labrarse un futuro, está impactando en las redes sociales después de la entrevista que ha concedido al podcast Mami qué dices?, que conducen Elisabeth Vicens y su hijo, Jordi Tudó.

Desde su nacimiento, en el que falleció su madre, Umar ha tenido que sobrevivir en cada momento. Tal y como explica, en su tribu se considera a un niño cuya madre fallece en el parto como maligno que por ello también mueren, sin embargo, él se salvó porque su padre era el chamán del poblado.

"Me tocó la lotería más grande de la humanidad, que es el derecho a la vida", afirma, antes de comenzar a relatar su historia. Umar cuenta que estuvo cinco años viajando y recorriendo 21.000 kilómetros y que de los 46 personas que salieron de Ghana dirección Libia solo llegaron vivos seis.

"Salí con 12 años y llegué a España con 17 o casi 18 años", relata el protagonista de la entrega del podcast.

"¿Cuánta gente tiene la oportunidad y no son conscientes?"

Umar también ha dejado una reflexión que ya lleva más de 200.000 reproducciones y que es el aprendizaje y la conclusión que saca tras todo lo que ha vivido.

"En 2005 estaba viviendo en la calle, no sabía leer ni escribir. 2011 entré a la facultad de química tras haber aprobado la selectividad. En seis años aprendí catalán, castellano, a leer y a escribir y me saqué el graduado escolar, Bachillerato y la selectividad", enumera.

Todo ello mientras, como añade, trabajaba 40 horas arreglando bicicletas en el barrio de Gracia de Barcelona. Ahí es cuando deja la reflexión: "El talento no tiene colores y es una cuestión de una oportunidad. No hay que tener dos oportunidades, solo una oportunidad y tener un propósito".

"Muchas veces cuando tienes la oportunidad y no eres consciente, no la aprovechas. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad y no son conscientes y la dejan perder? ¿Cuántos? No hay dedos para contarlos", ha rematado.