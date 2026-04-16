Los expertos en viajes coinciden: este es el destino más relajante del mundo gracias a "un ritmo más pausado que el resto del mundo"

En un mundo acelerado, hiperconectado y cada vez más saturado, la búsqueda de calma se ha convertido en una prioridad. No es solo una intuición: según un estudio de YouGov, el 45% de los viajeros asegura que su principal objetivo al viajar es encontrar un espacio para relajarse y sentirse bien. Justo después, aparece en el ranking la necesidad de desconectar. Dos conceptos que, en la práctica, suelen ir de la mano.

Pero, ¿existe realmente un lugar capaz de ofrecer ambas cosas? Seis expertos internacionales en viajes lo tienen claro. Y, sorprendentemente, todos coinciden en el mismo destino: Costa Rica.

La razón no tiene que ver únicamente con sus playas o su naturaleza exuberante, sino con algo más intangible: su ritmo de vida. "Costa Rica es un lugar relajante, no porque no pase nada, sino porque todo el país tiene un ritmo mucho más pausado que el resto del mundo", explica Johnny Prince, director ejecutivo de Timbuktu Travel.

La filosofía de la "pura vida"

En Costa Rica, la relajación y la calma son toda una forma de vida. La famosa expresión "pura vida" no es solo un eslogan turístico, sino una filosofía que impregna el día a día. Naturaleza, bienestar y tiempo al aire libre forman parte de una rutina que contrasta con el estrés de muchas ciudades.

Ese cambio de ritmo se percibe desde el primer momento. "Nada más llegar, sientes cómo todo se ralentiza", señala Amanda Al-Masri, vicepresidenta global de bienestar de Hilton. El entorno hace el resto: océano, viento, luz y paisajes que invitan a parar.

Además, en el sur del país se combina a la perfección naturaleza y bienestar en un entorno cercano a una de las llamadas Zonas Azules, regiones donde la población vive más y mejor. Aquí, el descanso se construye a base de pequeños rituales: paseos por el bosque, meditación, terapias suaves o simplemente dejar pasar el tiempo sin hacer nada. Una desconexión real, no programada.

Lejos del ruido (y de las multitudes)

Incluso en alojamientos más pequeños, el efecto es similar. "Después de unos días, la gente duerme mejor, mira menos el móvil y se siente más tranquila", explica Debbie Gruelle, fundadora de Lamangata Luxury Surf Resort.

En un momento en el que muchos destinos sufren los efectos de la masificación turística, Costa Rica sigue ofreciendo espacios donde el silencio es protagonista. En la costa del Pacífico Central, zonas como Bahía Herradura permiten una experiencia más pausada: sin tráfico, sin pitidos, sin aglomeraciones.

"Puedes caminar hasta el puerto deportivo en diez minutos y no hay ruido ni multitudes", destaca Joaquín Rodríguez, responsable de Stay in Costa Rica, quien destaca la calma como uno de los atractivos del país.

Mejor que hacer cosas, no hacerlas

En el Caribe, la desconexión es aún más profunda. Lugares como Parque Nacional Tortuguero, donde no circulan coches, ofrecen una experiencia casi meditativa.

Navegar entre canales, escuchar la selva o ver fauna salvaje convierte el descanso en algo físico.

La conclusión de los expertos no deja lugar a dudas: el verdadero lujo ya no es solo el confort, sino la capacidad de parar. En un contexto global marcado por el turismo de masas y la hiperactividad, destinos como Costa Rica destacan precisamente por lo contrario.

Porque, al final, lo que muchos viajeros buscan no es hacer más cosas, sino dejar de hacerlas. Y en ese sentido, parece que hay pocos lugares en el mundo donde resulte tan fácil como aquí.