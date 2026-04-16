Un uruguayo que lleva 30 años en España dice lo que está notando que le pasa desde que vive en Andalucía

La red social de TikTok se ha convertido en la plataforma favorita para contar vivencias, sucesos y todo tipo de anécdotas que les pasan a los usuarios en sus respectivas vidas y que deciden compartirlas con el resto de internautas haciendo que, en algunos casos, estas se hagan virales.

También son espacios ideales para mostrar cómo una persona se adapta a un país extranjero al que se ha tenido que mudar por asuntos personales, familiares, laborales o, directamente, está de vacaciones en ellos. Igual ocurre con los extranjeros que llegan a cualquier lugar de España y se sorprenden por la cultura, gastronomía y costumbres del país.

Por ejemplo, el usuario de TikTok @gaston.inmigrante es un uruguayo que lleva viviendo 30 años en diferentes puntos de España, los últimos en Andalucía, y que cuenta a sus más de 100.000 seguidores todo lo que le pasa y en muchas ocasiones lo compara con la vida en Uruguay.

"La verdad es que yo alucino"

Sin embargo, en las últimas hora ha mostrado un aspecto que le ha llamado la atención de Andalucía en comparación con otros lugares en los que ha vivido: este es el de la facilidad para adaptar el acento de ahí y las expresiones típicas de la zona.

"Aquí en Andalucía me están pasando cosas muy extrañas. Llevo 30 años viviendo en España y jamás se me ha pegado un acento de una 'Z' o algo así muy característico del idioma castellano que hay aquí en España. Pero yo llevo un año y medio viviendo en Andalucía y ya se me pegó el illo, o sea, ¿cómo puede ser que en un año ya se me estén pegando prácticamente todas las palabras andaluzas? ¿Qué tiene el acento andaluz que te atrapa tanto? La verdad es que yo alucino", se ha preguntado a la cámara mientras caminaba por la calle.

Su vídeo se ha hecho viral con más de 17.000 reproducciones en las primeras horas y ha generado multitud de comentarios.