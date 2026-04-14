La regularización extraordinaria de migrantes, en números: estas son las comunidades que notarán más la medida

Es un hecho. La regularización extraordinaria de migrantes ha sido aprobada este martes en el Consejo de Ministros y presentada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz. El plazo para solicitarla abrirá desde el jueves 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición. Además, los migrantes que se encontraran en España desde antes del pasado 1 de enero tendrán de plazo hasta el 30 de junio para realizar el procedimiento estipulado.

A nivel de cifras, las estimaciones de la Fundación para la Ciudadanía Global estima la cantidad de solicitudes que tendrán que hacer frente las diferentes entidades puestas a disposición de la norma, según ha anunciado la propia ministra en rueda de prensa. Aunque es cierto que la estimación inicial supera el medio millón de personas, lo cierto es que el número de solicitudes podría superar las 700.000. Según la información que ha podido conocer El HuffPost, estos son los números de las solicitudes, desgranados por comunidades autónomas.

El informe calcula que se presentarían unas 751.200 solicitudes en todo el país, de las que finalmente prosperarían alrededor de 503.000, lo que supone una tasa de resolución favorable cercana al 67%. El volumen de solicitudes se explica por la magnitud de la población potencialmente beneficiaria. En España residen actualmente cerca de 49,6 millones de personas, de las cuales casi 10 millones han nacido en el extranjero. Dentro de este colectivo, unas 843.100 personas se encontrarían en situación administrativa irregular, siendo el grupo directamente afectado e interpelado por el proceso.

Madrid y Cataluña encabezarán las solicitudes

Desde el punto de vista territorial, la regularización tendría un impacto repartido por las diferentes comunidades autónomas desproporcionado por aquellos lugares que más personas en estado irregular tienen. Cataluña encabeza las previsiones con 200.000 solicitudes y 135.000 regularizaciones esperadas, lo que representa más de una cuarta parte del total nacional. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 135.000 peticiones y 90.000 resoluciones que se esperan favorables.

Estimaciones Fundación para la Ciudadanía Global Fundación para la Ciudadanía Global

En un segundo escalón se sitúan Andalucía y la Comunidad Valenciana, ambas con 90.000 solicitudes previstas y unas 60.000 regularizaciones previstas. Estas cuatro comunidades concentran, en conjunto, más del 68% de todas las solicitudes estimadas, lo que evidencia la fuerte concentración del fenómeno en los territorios más poblados y con mayor presencia de población extranjera.

Otras comunidades

Por detrás, aunque con cifras más moderadas, destacan la Región de Murcia, con 35.000 solicitudes y 25.000 regularizaciones esperadas, y el País Vasco, con 31.000 solicitudes y 20.000 resoluciones favorables. También presentan cifras relevantes las Islas Baleares y Canarias, con 26.500 solicitudes cada una y unas 17.500 regularizaciones previstas.

En el ámbito intermedio se encuentran comunidades como Castilla-La Mancha (24.000 solicitudes), Aragón (22.000), Galicia (18.000) o Castilla y León (17.000). En todos estos casos, el volumen de regularizaciones previstas oscilaría entre las 11.000 y las 16.000.

Las cifras descienden en comunidades con menor población extranjera o menor tamaño demográfico. Asturias registraría unas 6.500 solicitudes; Cantabria, 5.000; y Extremadura, 4.500. En estos territorios, las regularizaciones previstas prácticamente no superarían las 4.000 en ningún caso. Por su parte, Navarra alcanzaría unas 11.000 solicitudes y 7.500 regularizaciones, mientras que La Rioja se situaría en torno a las 6.000 solicitudes y 4.000 resoluciones favorables.

Datos Fundación para la Ciudadanía Global. Fundación para la Ciudadanía Global

El impacto será más reducido en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde se estiman 1.000 y 2.200 solicitudes, respectivamente, con unas 650 y 1.500 regularizaciones.

Más allá del volumen absoluto, los datos permiten observar la relación entre población extranjera y solicitudes. Por ejemplo, Cataluña cuenta con más de 2,1 millones de residentes nacidos en el extranjero, seguida por la Comunidad de Madrid, con 1,84 millones, y la Comunidad Valenciana, con más de 1,4 millones. Estas cifras ayudan a explicar por qué concentran el mayor número de solicitudes.

El proceso también revela el peso de la economía sumergida y de sectores dependientes de mano de obra extranjera, como la agricultura, la hostelería o los cuidados. Regiones como Murcia o Islas Balears presentan una proporción elevada de población extranjera en relación con su tamaño, lo que se traduce en una alta demanda de regularización.

La tramitación de más de 750.000 expedientes supondrá un reto logístico para las administraciones públicas que han puesto recursos inéditos para hacer frente a esta regularización tal y como ha comentado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La regularización de más de medio millón de personas consolidará, además, su acceso a derechos básicos, deberes y su plena integración en la sociedad.