La reprimenda que da Esther Palomera en tan solo un minuto es toda una muestra de civismo

Esther Palomera, la periodista y colaboradora del programa de televisión Directo al Grano, presentado por Gonzalo Miró y Marta Flich, ha dado en tan solo un minuto toda una lección de civismo y educación, destacando que es algo que falta en un ambiente político cada vez más crispado.

"A mí lo que me sigue sorprendiendo es la facilidad con la que, ante la falta de argumentos de peso, la derecha política y mediática se abona al insulto", ha comenzado criticando la periodista.

"Es decir, aquí al presidente del gobierno se le puede llamar 'hijo de puta', se le puede llamar 'chulo macarra' con una soltura... Pero no hay un solo argumento, ni un solo indicio, que una una línea de puntos en la trama corrupta de Ábalos, Koldo y Cerdán con el presidente del gobierno", ha afirmado la colaboradora.

"Hoy algunos medios han fantaseado con que el Partido Popular lo que busca es la imputación del presidente del gobierno. Bueno, eso lo tendrá que hacer un juez, pero no los editoriales de un periódico ni los comentarios de alguien que ni siquiera se lee las instrucciones", ha censurado, refiriéndose al director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, con quien estaban conectando en directo

"Me parece estupendo, pero yo en la política en la que vivimos hoy prefiero la argumentación antes que el insulto. Y como ya escuchamos bastantes insultos en el Congreso de los Diputados y en el Senado pues qué buen ejercicio que en las mesas de debate no utilicemos el insulto y sí el argumento", ha concluido Palomera.

Una reflexión que la ha hecho llevarse una gran cantidad de aplausos en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde la comunidad tuitera ha compartido su clip.

"Maruhenda estás tan pasado como Feijoó"; "No es tan difícil que los que se supone que son nuestros representantes actúen con un mínimo de educación"; "Menudo repaso de Esther Palomera a la fachosfera", han comentado algunos usuarios.