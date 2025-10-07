Gonzalo Miró hace saltar chispas con su reflexión sobre Mazón: "No sabemos si tenía los pantalones puestos o quitados"

El periodista Gonzalo Miró, presentador del programa de televisión Directo al Grano junto a Marta Flich, ha hecho una refexión sobre la actitud del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el fatídico día de la DANA que ha hecho saltar chispas.

"Bueno, pues parece que a pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat por que no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo", ha comenzado diciendo el presentador.

"Hay otras que están por saber... De momento no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados, o cuál era su tasa de alcohol en sangre. Eso todavía no lo sabemos", ha comentado el periodista en tono irónico.

"Pero mientras tanto, sabemos que ya a las doce y media de la mañana Salomé Pradas podía intuir lo que iba a ocurrir. Y decidió no avisar a nadie. Casi ocho horas tardaron en mandar un mensaje. ¡Ocho horas!", ha censurado Miró.

"No solo eso, sino que están poniendo muchas trabas para que esta investigación termine en buen punto y que se sepa realmente qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la verdad", ha añadido.

"Y vamos un poquito más allá. Carlos Mazón y su cara de cemento armado, porque no se puede tener más rostro, resulta que todavía cree que los vídeos que están saliendo le favorecen y que le ayudan en su argumento, cuando lo único que se está demostrando es que ha mentido", ha afirmado el periodista, sin pelos en la lengua.

"O sea, quedan días para que se cumpla un año de aquel dramático día y Carlos Mazón no solo no ha depurado responsabilidades, sino que no ha dejado de mentir", ha concluido el presentador.