Gonzalo Miró hace saltar chispas con su reflexión sobre Mazón: "No sabemos si tenía los pantalones puestos o quitados"
MADRID
Sigue la última hora del derrumbe de un edificio en Ópera, en el centro de Madrid
Gonzalo Miró hace saltar chispas con su reflexión sobre Mazón: "No sabemos si tenía los pantalones puestos o quitados"

"Carlos Mazón y su cara de cemento armado, porque no se puede tener más rostro".

El presentador del programa Directo al Grano, Gonzalo Miró@algrano_rtve

El periodista Gonzalo Miró, presentador del programa de televisión Directo al Grano junto a Marta Flich, ha hecho una refexión sobre la actitud del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el fatídico día de la DANA que ha hecho saltar chispas.

"Bueno, pues parece que a pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat por que no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo", ha comenzado diciendo el presentador.

"Hay otras que están por saber... De momento no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados, o cuál era su tasa de alcohol en sangre. Eso todavía no lo sabemos", ha comentado el periodista en tono irónico.

"Pero mientras tanto, sabemos que ya a las doce y media de la mañana Salomé Pradas podía intuir lo que iba a ocurrir. Y decidió no avisar a nadie. Casi ocho horas tardaron en mandar un mensaje. ¡Ocho horas!", ha censurado Miró.

"No solo eso, sino que están poniendo muchas trabas para que esta investigación termine en buen punto y que se sepa realmente qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la verdad", ha añadido.

"Y vamos un poquito más allá. Carlos Mazón y su cara de cemento armado, porque no se puede tener más rostro, resulta que todavía cree que los vídeos que están saliendo le favorecen y que le ayudan en su argumento, cuando lo único que se está demostrando es que ha mentido", ha afirmado el periodista, sin pelos en la lengua.

"O sea, quedan días para que se cumpla un año de aquel dramático día y Carlos Mazón no solo no ha depurado responsabilidades, sino que no ha dejado de mentir", ha concluido el presentador.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 