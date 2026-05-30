Al actor Joaquín Kremel le bastan tres palabras y una imagen para reaccionar a la caída de la bandera de España

La bandera de España, tras caerse del mástil en el desfile de las Fuerzas Armadas, en Vigo (Pontevedra).

Lo que ha ocurrido con la bandera de España en el desfile por el día de las Fuerzas Armadas en Vigo (Pontevedra) sigue generando reacciones y va camino de ser uno de los temas más comentados del fin de semana. Y uno de los últimos en hablar de ello ha sido el actor Joaquín Kremel.

El desfile, presidido por el rey Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor, ha dejado varias anécdotas. Desde el inicio, ya que antes de arrancar se confirmaba que se suspendían por los ejercicios aéreos debido al mal tiempo.

Pero la cosa no ha quedado ni mucho menos ahí. En el momento en el que se izaba la bandera de España, una rotura de la polea del mástil ha dejado una imagen poco habitual, con la enseña nacional cayendo hasta el suelo.

Después de ver la comentadísima escena, el actor Joaquín Kremel sólo ha necesitado tres palabras y una imagen para dejar clara su opinión. "Prueben con esta", ha asegurado, junto a una fotografía de la bandera de la República.

La rotura de la polea del mástil

Horas después del desfile, fuentes del Ministerio de Defensa han asegurado a la Agencia EFE que la caída de la bandera nacional en la apertura del desfile de las Fuerzas Armadas este sábado en Vigo fue provocada por la rotura de la polea del mástil.

Sin duda, el incidente más significativo ha sido el de la caída de la bandera de España, ya que la suspensión del desfile aéreo y la anulación del salto de la brigada paracaidista pasaron a un segundo plano.

La reacción de Felipe VI ha sido tremenda, sin esperarse, como el resto de los presentes, que pudiese ocurrir algo así. Pese a ello, el monarca ha reaccionado de forma directa justo antes del inicio del desfile.

Felipe VI pidió que otra bandera de España se colocara junto al mástil en el que la enseña nacional había caído. Se trataba, en este caso, de la de la Guardia Real. En primer lugar, dio indicaciones con la mano, pidiendo que se subiera y, acto seguido, ordenó al abanderado del grupo de honores que se quedaran junto al mástil.

Un momento poco común en el monarca español, pero que también ha dejado rostros con una mezcla de seriedad y sorpresa por parte de la reina Letizia y la princesa Leonor. "Nunca ha pasado esto", han señalado durante la retransmisión de TVE, en referencia al gesto de Felipe VI.

Pese a que no ha habido ejercicios aéreos, en el desfile sí que han participado un total de 3.700 efectivos del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real y Guardia Civil.