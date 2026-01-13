Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La respuesta de Manuel Carrasco cuando le comentan qué diría si un hijo suyo le dijera que "los menas son unos delincuentes"
"Te viene un hijo tuyo del colegio y te dice que los menas esos son unos delincuentes", le ha comentado Évole.

Manuel Carrasco, en un concierto en Barcelona.
El cantante Manuel Carrasco va a ser este domingo el primer entrevistado de la nueva temporada de Lo de Évole, el programa de entrevistas que conduce el periodista Jordi Évole en laSexta. 

Para esta nueva temporada, el comunicador va a entrevistar a, además de Manuel Carrasco, figuras como al humorista Manu Sánchez, las actrices Alba Flores, Loles León o Lola Herrera, el actor Fernando Tejero o el escritor Juan José Millás.

Durante la promoción de este primer programa, se ve como Évole ha charlado con Carrasco en un pub de Londres antes de subirse al escenario a cantar y le ha hecho un comentario que se ha hecho viral en redes.

"Te viene un hijo tuyo del colegio y te dice que los menas esos son unos delincuentes", le ha comentado Évole. "Eso no me pasa, fuimos un pueblo inmigrante nosotros, ¿cierto o no? Realmente es intentar engañar a la gente con lo más básico y la gente cae, por desgracia", ha contestado el cantante. 

Otras respuestas de Manuel Carrasco

Carrasco también ha comentado en la entrevista cuál es la percepción que tienen fuera de España de cómo son los artistas nacionales. "Fuera de España somos todos flamencos, todos tocamos las palmas", ha asegurado el exconcursante de Operación Triunfo.

Además, Carrasco ha reconocido que no ha cambiado "ni un ápice musicalmente en ese aspecto". "Me he puesto todavía más bravo, más flamenco", ha llegado a señalar el artista andaluz. 

Una carrera dorada 

Tras más de 23 años de trayectoria, Manuel Carrasco se ha consolidado como uno de los artistas más populares a nivel nacional logrando la hazaña de ser el primer español en llenar el Santiago Bernabéu en junio del 2024. Entre los premios que ha recibido están los siguientes:

  • 2016- Premio Ondas 2016, al mejor espectáculo musical por su concierto en el Estadio Olímpico de Sevilla.
  • 2016 - Medalla de Andalucía por su intensa labor, musical.
  • 2020 - Premio Odeón 2020, al mejor directo.
  • 2022 - Premio 40 Principales: Golden Music Awards, a la trayectoria.
  • 2024 - Premio Odeón 2024, a la gira del año.
