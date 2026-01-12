Jordi Évole habla sin tapujos sobre la religión: "Soy muy fan del cristianismo, pero la extrema derecha no es cristianismo: se llenan la boca de Dios y no son coherentes"

El presentador de televisión, Jordi Évole, habla sin tapujos sobre la religión y su vinculación con la extrema derecha en el programa El Sentido de la Birra, con Ricardo Moya, cuyas palabras van a escocer a aquellos que pertenezcan a ese lado de la política.

Confiesa, sin problema alguno, que es "muy fan del cristianismo" porque piensa que tiene unos principios que él mismo aplicaría en una sociedad ideal, especialmente el sentido de "la comunidad" y el sentido "de la fraternidad".

Para Évole, hay una serie de "preceptos cristianos" que le parecen muy interesantes porque han hecho "muy bien" en la convivencia: "Principios cristianos donde se mira al desfavorecido, donde se mira al que lo pasa mal, donde se mira al discriminado".

Y ahora, opiniones "chungas" de los inmigrantes

Por eso, Évole lamenta que en la actualidad haya gente que tenga una opinión "tan chunga" de los inmigrantes y de los colectivos LGTBI: "Pienso, hostia, esto no era, la extrema derecha no es cristianismo".

"Se llenan la boca de Dios y no son coherentes", añade. Preguntado sobre si la extrema derecha no representa los valores que Jesucristo había planteado, responde tajante: "Por supuesto que no".

"Para mí hay una cosa del cristianismo que es la humanidad, el pensar en el otro, pero esta gente demuestra una inhumanidad muy frecuentemente", concluye.

Hitler, un entrevistado deseado por Évole

En el extracto publicado en las redes sociales del pódcast, Évole revela que "es muy tentador entrevistas a los hijos de puta, pero históricamente, a mí me hubiese encantado entrevistar a Hitler".

"O a Franco", añade. Sin embargo, contempla que desde hace unos años se está produciendo un efecto en las entrevistas: "Parece que pienses como ese alguien, o sea, como lo llevas a tu programa y le das voz, entonces ya le estás legitimando o le estás blanqueando, un término que se utiliza mucho".

"A mí me gusta debatir, y me gusta debatir con gente que tenga argumentos, y hay gente en la derecha que tiene muy buenos argumentos y que te puede decir en un momento dado: hostia, me ha roto la cintura", concluye.

Lo que pasa si no piensan como tú

A Évole le sorprende el pensamiento de excluir a un sector por "no pensar como tú", y ha dejado varios análisis.