La respuesta de Mario Vaquerizo a si, como amigo de Pablo Motos, iría a La Revuelta de Broncano

El cantante de Nancys Rubias, Mario Vaquerizo, ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha sido preguntado por la que es una de las rivalidades televisivas del año: el duelo entre Pablo Motos y David Broncano, es decir, entre El Hormiguero de Antena 3 y La Revuelta de TVE.

El artista ha sido preguntado si, como amigo de Motos y excolaborador del programa de Antena 3, iría a La Revuelta como invitado. Vaquerizo ha respondido que sí y que hasta se ha ofrecido.

"Si ellos quieren sí. Yo he llamado, pero me han dicho que no interesaba. Pero tampoco quiero entrar en ninguna guerra, yo creo en el derecho de admisión y cada uno en su casa recibe a quien quierePero tampoco quiero entrar en ninguna guerra, yo creo en el derecho de admisión y cada uno en su casa recibe a quien quiere", ha afirmado.

"Yo voy a todos los sitios menos a programas que falten al respeto a la gente", ha añadido el artista, que ha respondido que no sabe qué programas son esos porque no les presta atención y no le interesan.

En otra pregunta, Vaquerizo ha sido cuestionado por su visita el lunes a El Hormiguero a pesar de sus quejas de que los medios no le prestan atención a su grupo.

"Hombre, ayer estuve en El Hormiguero, pero es que ese programa está hecho por un marciano, Pablo Motos, que viene del underground y se permite hacer lo que quiera. Pero si yo tuviese que estar en un programa de música no me considerarían músico porque no sabemos tocar", ha respondido.