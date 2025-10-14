La respuesta de una profesora al "gracias, maestro" de Feijóo a Morante de la Puebla

Este domingo dijo adiós el torero Morante de la Puebla a los ruedos tras una emocionante tarde en la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas que acabó con el diestro cortándose la coleta y siendo homenajeado por todos los allí presentes saliendo incluso a hombros y por la puerta grande.

Morante de la Puebla, ante las 23.000 personas que se dieron cita en Las Ventas, dedicó la corrida del primer toro de la tarde a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acercándose y diciéndole un "va por usted, es usted una valiente”, mientras que el segundo fue para el presidente de Vox, Santiago Abascal, "por todo lo que haces por nosotros" acabando con un "viva España".

Su despedida del toreo fue de lo más comentado durante toda la tarde del domingo en redes sociales y numerosas figuras de la derecha y ultraderecha española le dedicaron mensajes. Uno de los más comentados fue el del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que únicamente le escribió un "gracias, maestro" en mayúsculas junto a una foto del torero sevillano.

Su tuit ha generado un gran revuelo desde entonces, ya que muchos usuarios le han recordado primero que los toros se los brindó a Ayuso y Abascal y segundo condenaron la utilización del término maestro.

Una de las más contundentes ha sido la docente y usuaria de X @Pabela79. "Maestra soy yo, ése es un matavacas", ha escrito en un tuit que lleva ya más de 300.000 reproducciones, 11.000 me gusta y mil compartidos.

En esa misma línea han ido otros tantos usuarios que se han quejado del uso de este término. "Un torero no es un maestro. Un maestro es el q cada día entra al aula a enseñar a los niños a ser libres, a pensar x sí mismos y a pelear contra el puerco mundo q les dejamos", ha escrito otro.

"No me deja de sorprender que Feijoo solo decida pronunciarse para perder votos", ha asegurado un tercero, mientras que un cuarto ha escrito que "el PP siempre ha sido más de apoyar a estos “maestros” que a los de la escuela pública".