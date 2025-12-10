Gabriel Rufián le dice a Sánchez que le va a echar el coste de vida: Gonzalo Bernardos difiere recordando la década anterior

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha hablado del coste de la vida, un tema que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha puesto encima de la mesa durante su intervención en el Congreso de los Diputados, dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Rufián le ha advertido de que "no le va a echar la corrupción, lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida". Les ha pedido ser "inteligentes" porque sino fuera así, llega "Abascal a caballo".

Bernardos, habitual colaborador televisivo, ha intervenido durante cinco minutos en el programa vespertino Más Vale Tarde, de La Sexta, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo, y difiere en que los españoles estén perdiendo poder adquisitivo. Para él, España no ha entendido que "la década pasada fue horrible, horrorosa, que fuimos muy para atrás".

"En la actual hemos tenido un problema con la guerra de Ucrania-Rusia que generó una elevada inflación, pero aun así en el (20)23, (20)24 y (20)25 en España se ganará poder adquisitivo", ha defendido.

Suben los precios más que los sueldos por primera vez en dos años

Sobre que sea la primera vez en dos años que los precios suban más que los sueldos y, por lo tanto, el poder adquisitivo de las familias se vean perjudicadas, ha sido muy claro. "Ojo con las estadísticas, aquí se está hablando de salario por hora, y cuidado, no se tiene en cuenta lo que van a subir los salarios en la administración pública".

En cuanto al sector privado, recalca que actualmente la subida salarial es del 3,5 y la inflación media en los 11 meses del año es del 2,7. "Se ha ganado en el sector privado un 0,8% del poder adquisitivo, lo cual está francamente bien. Se ganó en 2023, se ganó en 2024, entre el 20 y el 25 se ha perdido el 2,9, pero es una situación excepcional porque en 2021 se subió muy pocos los salarios", ha defendido.

Ha insistido, una vez más, en que si se comparan los datos con la década pasada, "estamos mejor", una frase que recuerda al dicho que dice que el que no se consuela es porque no quiere.

Los que cobran menos...

Según Bernardos, lo que más le importa, que son los que cobran menos, entre el 2020 y el 2025 han vivido "un incremento salarial espectacular en términos de poder adquisitivo, un 8%".

Y el empleo, una "media sensacional". "Rufián está haciendo campaña electoral y está reeditando lo que decía un político de derechas muy famoso, Fraga. Rufián es más gourmet y habla de la carne", ha rematado.