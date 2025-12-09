Seis de cada diez españoles creen que deberían adelantarse las elecciones, pero el 70% ve a Sánchez hasta 2027

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vota en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, el 28 de mayo de 2023, en Madrid.

La última entrega de la encuesta del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER deja este martes un rotundo titular: el 59,3% de la población cree que, de acuerdo a “la situación actual de la legislatura” y pensando en la “gobernabilidad del país”, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería adelantar las elecciones generales. Apenas un un 30,7% de los sondeados es partidario de agotar la legislatura, que debería finalizar en 2027, y un 10% más duda sobre qué es mejor.

Eso es lo que afirma la mayoría, pero la mayoría no cree que vaya a suceder: el 70,4% de los españoles cree que no habrá adelanto electoral, que el Gobierno PSOE-Sumar va a completar su mandato, iniciado en 2023. El "mensaje de resistencia ha calado en la ciudadanía", indica el diario, explicando que Sánchez siempre ha dejado clara su voluntad de completar el mandado, que estima avalado por los logros sociales y económicos de su gestión.

Lo hace pese a que el clima político es realmente adverso, porque se ve atrapado entre la debilidad de su mayoría parlamentaria, dadas las exigencias de Junts, y los casos de supuesta corrupción que salpican a miembros de su gabinete y de su partido, de José Luis Ábalos a Santos Cerdán, o la propia condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Vayamos al desglose: mientras que el 90% de los votantes del PP y el 87,8% de los de Vox creen que el jefe del Ejecutivo debería convocar elecciones, solo el 26,8% de los apoyos del PSOE, el 35,6% de los de Sumar y el 19,8% de los de Podemos creen que esa es la mejor opción.

El barómetro de 40dB. señala, igualmente, los motivos: si los comicios se celebrasen ahora, los socialistas perderían casi cuatro puntos respecto a su resultado en las urnas en 2023; y Sumar, que entonces se presentó en coalición con Podemos, casi siete, mientras que Vox subiría cinco y aumentaría de forma considerable sus posibilidades de gobernar España junto al PP, como se publicó el lunes.

Vuelco en el liderazgo popular

La entrega de este martes del sondeo añade una separata sobre liderazgo político en nuestros país que deja un vuelco, un sorpasso, en las filas del Partido Popular: los votantes del PP valoran mejor a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con un 7,9, que al propio Alberto Núñez Feijóo, el presidente nacional del partido y aspirante a La Moncloa, sea cuando sea que lleguen las siguientes elecciones generales, que se queda en un 7,2. Además, empata con alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y se sitúa sólo una décima por encima del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto del Día de la Constitución, en el Congreso, el 6 de diciembre de 2025. Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

Está por ver cómo afecta a la lideresa el escándalo de la empresa gestora del hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), en la que el CEO ordenaba rechazar pacientes para ganar más, porque la encuesta se realizó antes de que el caso saliera a la luz gracias a unos audios publicados por el diario del Grupo Prisa. También antes de que Ayuso tratase de minimizar lo ocurrido, atribuyéndolo, primero, a "rencillas entre directivos" y, más tarde, a una “campaña mezquina” para "eclipsar huelgas de profesionales contra el Gobierno".

La encuesta también pidió a la ciudadanía que valorara a seis dirigentes socialistas: el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el presidente catalán, Salvador Illa; los ministros María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar Puente y el propio Sánchez. De todos ellos, el mejor puntuado entre la población general no es el actual, sino Page (4,5 de nota media). ¿La razón? Que el electorado del PP lo aprueba mayoritariamente y porque es el socialista que menos rechazo genera entre los votantes de Vox. Entre los apoyos del PSOE, sin embargo, el presidente castellano-manchego es el peor valorado de los seis. La representante favorita de los socialistas para los votantes de Sumar es la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Díaz, mientras que los de Podemos se decantan por el catalán Illa.

'Cate' general

La verdad es que el batacazo general de nuestros políticos es importante, porque no aprueba nadie entre los cabezas de cartel. La mejor nota es para el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con un 3,34 sobre 10; seguido del presidente de Vox, Santiago Abascal (3,31); el del PP, Feijóo (3,26); la promotora de Sumar, Yolanda Díaz (3,19) y la candidata de Podemos, Irene Montero (2,40). "El líder de Vox supera al de los populares porque en el electorado del PP hay más votantes que aprueban a Abascal que simpatizantes de Feijóo en el caladero de Vox", expone El País.

La sensación es de desencanto general, por eso los políticos entraron hace tiempo en la lista de los problemas principales del país y no se han ido. Cuando 40dB. pregunta cuál de los actuales líderes sería el mejor presidente para España, el 22,7% responde “ninguno”, que es el mismo porcentaje que señala que, de las opciones disponibles, la mejor es la actual, Sánchez. Hay, también, un 41% de encuestados que le ponen un 0. En el caso de Feijóo es el 33%.

Con todo, los datos arrojan evoluciones distintas en cada candidato y datos llamativos teniendo en cuenta la complicada coyuntura del PSOE y del Gobierno tras una sucesión de escándalos de corrupción y denuncias de acoso sexual y después de la ruptura con uno de los socios de investidura de Sánchez, Junts.

Así, el líder socialista y el popular pierden puntos entre los ciudadanos desde las elecciones generales de 2023, pero la caída de Feijóo es más acusada, mientras que el presidente de Vox sube de manera continuada desde los comicios. El barómetro indica que el bloque de la derecha y la extrema derecha afianza su ventaja sobre la izquierda, pero es, sobre todo, por el acenso del partido de Abascal, ya que el PP ha perdido dos puntos porcentuales de estimación de voto desde las elecciones generales.