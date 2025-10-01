Lali Expósito cuenta el enfrentamiento que tuvo con Milei para acabar dejando un mensaje que conviene escuchar

La cantante argentina Lali Expósito visitó este martes el plató de La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, y aprovechó para contar el enfrentamiento que tuvo con el presidente argentino, Javier Milei, después de que pusiera un tuit durante las primarias en el que decía "qué peligroso, qué triste".

"Me peleé con el presidente de la Nación. Una boludez... Bueno, él me peleó a mí más bien. No le gustó una opinión muy concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle", comenzó diciendo, antes de pasar a contar ese episodio que se desató tras el mensaje que dio. "A partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales", relató.

"Con calumnias e injuria y quizás hasta el día de hoy, pero con menos fuerza por suerte, fui un poco el centro del hate del mismísimo presidente de la nación", aseguró Expósito, ante la sorpresa de David Broncano.

Además, contó que hasta le cambió su nombre: "En la televisión pública me puso Lali Depósito. Mi apellido es Expósito, así que me puso Depósito porque él cree que los artistas opinan porque les pagan, una boludez así".

Expósito, que confirmó que en ese momento se quebró, pero que ahora está "divina", explicó que la portada de la canción Fanático fue su "manera de responder a toda esa situación pública en la que estaba pintada por las calles".

Por ello, quiso regalar a Broncano una copia de esa portada, pero apareciendo él y siendo tachado, tal y como hizo ella en la original. "Te lo traje para todos tus haters y la gente que no te quiera tanto porque hay que saber hacer humor con esas cosas", le dijo al cómico español, que le contó las polémicas que había recibido en el Congreso.

Además, Expósito defendió la libertad de expresión. "No se suavizó el tema y si no soy yo, es otro artista. Está raro el tema de la libre expresión. Yo maleducada no soy. Opiné como persona, como parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono delante. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta", finalizó la artista, mandando un beso a Argentina.