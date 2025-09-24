La gente está haciendo zoom al folio que tiene Milei en esta foto con Trump porque es imposible de creer

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina del mandatario Javier Milei (i), junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en Nueva York (Estados Unidos).

Javier Milei ha tenido una fructífera cita con Donald Trump en Nueva York, donde el mandatario argentino y estadounidense participan en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El dirigente argentino ha posado orgulloso junto a Trump con una carpeta donde hay impreso un mensaje escrito en la red social del presidente de Estados Unidos dirigido a Milei, que ha tenido que pedir ayuda a Estados Unidos ante la delicada situación financiera que atraviesa el país.

Trump ha dado este martes un fuerte respaldo político a Milei a la espera de definiciones sobre la ayuda financiera al país suramericano por parte del Tesoro estadounidense. "Ha hecho un trabajo fantástico y estoy haciendo algo que no suelo hacer: darle mi apoyo total. Acabamos de respaldarlo para la Presidencia", ha declarado Trump.

Poco antes, Trump, a través de la red social Truth Social, respaldó a Milei para su reelección y luego, en un breve encuentro con la prensa, el mandatario estadounidense se refirió a las elecciones legislativas en Argentina del próximo 26 de octubre y aseguró que a Milei "le irá bien".

"Muchas gracias, presidente Donald Trump, por su gran amistad y este gesto extraordinario", ha dicho Milei en X. Trump ha confirmado —sin brindar detalles— que su Gobierno brindará apoyo financiero a Argentina, aunque ha afirmado que el país, la segunda mayor economía de Sudamérica, no necesitará "un rescate económico" gracias al "trabajo fantástico" de Milei, quien, tras asumir la Presidencia a finales de 2023, ha aplicado un plan de ajuste.

Tras varias semanas de fuertes presiones cambiarias y con abultados vencimientos de deuda en el horizonte, Argentina necesita con urgencia reforzar sus reservas monetarias. Tal y como recoge EFE, Estados Unidos ya había dado un respaldo fundamental a Argentina para la firma en abril pasado de un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya desembolsó 14.000 millones de dólares para el país suramericano y cuya titular, Kristalina Georgieva, se reunirá este miércoles con Milei.

En la red social de Elon Musk muchos han alucinado con que Milei haya posado con Trump con una carpeta con su mensaje en Truth Social y muchos han hecho zoom para comprobar que es cierto lo que se cuenta.