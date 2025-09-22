Las próximas elecciones tendrán un cambio único en la historia de España

Botellas de agua para combatir el calor en una mesa electoral de la escuela Grèvol en Barcelona, este domingo.

Las próximas elecciones, sean cuando sean, tendrán un importante cambio a la hora de votar. Tal y como ha contado Europa Press, la Junta Electoral Central (JEC) ha avalado la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) como medio de identificación para poder ejercer el derecho a voto, con lo que podrá utilizarse ya en las próximas elecciones que se celebren.

Según el citado medio, el organismo ha dado su autorización al uso de esta versión del DNI en un acuerdo con el que da respuesta a la consulta realizada por la directora general de Política Interior, Carmen López García.

La JEC ha establecido que es válido utilizarlo por tratarse de un "documento oficial" que incluye la fotografía del votante conforme establece el artículo 85.1 Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Por eso, pide que se haga constar este criterio en los Manuales de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales a utilizar en las próximas elecciones que se celebren.

Por lo pronto, las únicas con fecha anunciada son las elecciones autonómicas en Castilla y León con lo que la previsión es que esos sean los primeros comicios en los que pueda votarse con el DNI digital.

DNI digital

Desde el pasado mes de abril es una realidad poder llevar el DNI en el teléfono. El Ministerio del Interior ha lanzado lanzó entonces la aplicación MiDNI en Google Play y App Store para que todos los españoles con su Documento Nacional de Identidad en vigor pudiesen disponer en su dispositivo móvil.

Este formato digital del DNI permite acreditar tu identidad en trámites presenciales ante entidades públicas o privadas, como abrir una cuenta bancaria, registrarte en un hotel, alquilar un vehículo, realizar transacciones comerciales presenciales en las que se requiera el DNI en vigor, recoger paquetes en Correos o servicios de mensajería, identificarte ante las fuerzas de seguridad y, tal y como se ha anunciado ahora, ejercer el derecho a voto en unas elecciones.

Durante un año no será obligatoria la aceptación del nuevo formato digital por parte de la administración pública o de empresas privadas, que contarán con este 2025 para adaptarse al cambio. Tampoco te servirá para coger un avión o identificarte en el extranjero.

A partir de 2026, según adelantó en su momento el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el uso de este nuevo DNI también se extenderá a internet, por lo que se puede hacer cualquier trámite online con él.