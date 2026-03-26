Laura Matamoros explica por qué vota al PP: es para que mucha gente reflexione
La influencer ha sido clara en Ac2ality.
La influencer Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros, ha estado en el podcast Ac2ality y ha respondido a una de las preguntas características del programa: ¿a quién votaste en las últimas elecciones?
Sin cortarse un pelo ha reconocido que vota al Partido Popular porque, reconoce, le beneficia a ella personalmente, sobre todo en lo que a la economía y a los impuestos se refiere.
"Al final eres afín a un partido político por sus beneficios propios, por lo que que ese partido te dé para beneficiarte a ti mismo, sobre todo económicamente", ha empezado diciendo.
La misma presentadora ha bromeado con que Laura Matamoros es "comunista". "Ahora mismo si eres del PP eres facha, si eres de la izquierda eres perroflauta", ha añadido Matamoros, que ha señalado que España es un país socialista y que "tanto un partido como otro" le dan "vergüenza".
"Puedo estar de acuerdo con unas cosas y con otras pero al final siempre voy a votar siempre al que más afín sea a mí y porque a mí me interese. Yo voto al PP porque a mí me interesa económicamente muchas cosas que ellos nos dan a valorar".
15.000 euros en una chaqueta
En el mismo podcast, Laura Matamoros ha explicado cuánto ha sido lo máximo que se ha gastado en una prenda de ropa y ha dejado sin palabras a los presentadores del programa al dar el dato.
"He hecho mucho el tonto en mi vida con este tema. Mucho. Me he llegado a gastar 15.000 euros en una chupa de Yves Saint Laurent", ha afirmado medio apesadumbrada por el gasto.
Los más expertos en temas del corazón han contado que hace unos meses salió en televisión a decir que no tenía dinero, que tenía que comer arroz blanco y que estaba pasando una mala racha económica. "Y luego decía en la tele que algunas navidades no tenía ni para comer", le dicen en TikTok.