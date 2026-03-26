Vox, único partido que vota en contra de las ayudas incluidas en el decreto anticrisis

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley del Gobierno de ayudas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, con el único voto en contra de Vox. PP y Podemos se han abstenido y el resto de grupos, incluido Junts, han votado a favor.

Ninguno de los grupos ha dado la sorpresa con su votación, después de que el PP hubiera anunciado horas antes su intención de abstenerse al no satisfacer todas sus demandas, como una bajada del IRPF o prolongar la vida de las centrales nucleares.

El voto del PP era ya intrascendente después de que Junts asegurara su voto afirmativo una vez que el PSOE ha apoyado su propuesta de aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Entre las medidas incluidas en el decreto, por el cual Vox ha votado en contra, se encuentra una reducción del IVA de los carburantes, que ha pasado del 21% al 10%. En concreto, de la gasolina, el gasóleo y el gas. También se aplica la misma reducción a la luz, a las briquetas y los ‘pellets’. Además, se rebajó el impuesto especial sobre hidrocarburos “hasta el mínimo permitido en la Unión Europea”.

De este modo, el Ejecutivo ha decidido aplicar rebajas fiscales y evitar la bonificación al precio de los combustibles, a diferencia de lo que se acordó en el paquete de medidas aprobado por la guerra de Ucrania hace ya cuatro años. Pero sí se contempla, sin embargo, una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes con el fin de que “esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra”, ha apuntado.

Además, para paliar la subida de la factura de la luz, el Ejecutivo también ha rebajado el impuesto especial sobre la electricidad (del 5% al 0,5%) y ha suspendido el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (ahora en el 7%).

En lo que se refiere a ayudas a personas vulnerables, el decreto incluye una mejora el bono social eléctrico -el descuento sería del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos-, el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la garantía de suministro de agua y energía.

De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables, junto a otras bonificaciones para autoconsumo, bombas de calor y rehabilitación energética. También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50% el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95% para las obras e instalaciones de estos sistemas.

Medidas aprobadas en el decreto convalidado