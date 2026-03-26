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Israel lanza ataques "a gran escala" contra Irán mientras se recrudece el frente en Líbano con muertos y nuevos bombardeos
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Israel lanza ataques "a gran escala" contra Irán mientras se recrudece el frente en Líbano con muertos y nuevos bombardeos

Las Fuerzas de Defensa de Israel golpean infraestructuras clave en Irán, incluido Isfahán, en paralelo a una escalada de ataques cruzados con Hizbulá en el sur del Líbano.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Bombardeo de EEUU e Israel en Irán.
Bombardeo de EEUU e Israel en Irán.via REUTERS

La tensión en Oriente Medio continúa creciendo poco a poco. Mientras la guerra parece haber entrado en una fase de piloto automático, los acontecimientos siguen produciéndose sin descanso. El Ejército de Israel anunció en la madrugada de este jueves que ha completado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra varios puntos de Irán, en una ofensiva de la que, por ahora, no se han detallado todos los objetivos ni su alcance real.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los bombardeos se dirigieron contra "infraestructura del régimen del terror iraní" y alcanzaron, entre otros puntos, la ciudad de Isfahán, una ubicación especialmente sensible dentro del país.

Isfahán, en el punto de mira

El ataque sobre Isfahán no es menor. Se trata de un enclave clave dentro del sistema energético y militar iraní, donde se ubican instalaciones relacionadas con el programa nuclear, incluida una planta de enriquecimiento de uranio.

Por el momento, se desconoce el impacto exacto de los bombardeos, en un contexto en el que los ataques entre ambos países se han vuelto prácticamente continuos desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado una nueva oleada de misiles y drones contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico, ampliando aún más el alcance del conflicto.

Líbano, el otro frente que no se detiene

Mientras tanto, la violencia también se intensifica en la frontera con Líbano. Al menos cinco personas han muerto y 19 han resultado heridas en bombardeos atribuidos a Israel en el sur del país, según fuentes oficiales libanesas.

Dos de las víctimas mortales se registraron en el distrito de Nabatieh, donde además hubo ocho heridos. En ataques separados en las zonas de Marjayoun y Bint Jbeil, otras tres personas murieron y once resultaron heridas, en una jornada marcada por la escalada de violencia.

Hizbulá responde con decenas de ataques

En paralelo, el grupo chií Hizbulá ha intensificado su ofensiva contra Israel con decenas de operaciones en las últimas horas. Según sus propios comunicados, han lanzado ataques con cohetes, artillería y drones contra posiciones militares y asentamientos en el norte del país.

Entre los objetivos señalados figuran concentraciones de tropas, bases logísticas y vehículos blindados, en lo que el grupo define como una respuesta directa a los bombardeos israelíes sobre territorio libanés.

Escalada regional sin freno

El cruce constante de ataques en Irán, Israel y Líbano refleja una escalada regional cada vez más amplia y difícil de contener. Lo que comenzó como una ofensiva puntual ha derivado en un conflicto abierto en varios frentes, con intercambios diarios de fuego y un número creciente de víctimas.

Por ahora, no hay señales claras de desescalada. Y cada nuevo ataque, lejos de rebajar la tensión, parece empujar el conflicto un paso más allá.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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