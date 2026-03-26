Preguntan a Juan José Ballesta por las drogas en los rodajes: el juego de palabras que hace lo deja todo bien claro

El actor Juan José Ballesta, ganador del premio Goya a Mejor actor revelación por El Bola en 2000, ha estado en el programa Ex. La vida después, donde ha repasado su trayectoria vital de la mano de Ana Milán.

Sobre su éxito precoz, Ballesta ha asegurado que recuerda "esos años con felicidad", y que está "muy conforme con todo lo que me ha pasado en la vida, con lo bueno y lo malo".

Ana Milán también se ha interesado por la experiencia de Ballesta en los rodajes con tan solo ocho años. Concretamente, le ha preguntado por si vio en algún momento a gente de su alrededor consumir droga cuando todavía era menor de edad.

"Antes había pollo atado y ahora hay pollo asado"

"Hombre, claro", ha confesado el actor. Sin embargo, para el actor ahora es muy distinto: "Cuando no la ves es ahora. Ahora todo el mundo va con su tupper, su pollito, su dieta... Ha cambiado mucho".

Al hilo de esto, ha bromeado sobre lo que pasa ahora. "Antes había pollo atado y ahora hay pollo asado", ha contado Ballesta en el programa de Cuatro. Un comentario que ha desatado las risas de Ana Milán.

La pregunta, después de escuchar esta ocurrencia, era obligada. "¿Y qué pensabas tú?", ha querido saber la presentadora. "Pues nada. Yo siempre he sido de respetar mucho", ha respondido el actor.

Sobre su divorcio: "Lo pasé fatal"

Por otro lado, en el programa de Cuatro también abordaron la salud mental de Ballesta, quien ha sufrido durante "dos años malísimos". Pese a que tenía dinero para ir a terapia, se negó a hacerlo. "Entré en un bucle depresivo cuando me dejé con Vero", ha confesado.

Respecto al motivo de la ruptura, Ballesta ha relatado que "a ella se le acabó el amor". Pese a ello, vivieron momentos juntos muy bonitos, tal como él mismo ha recordado. Según Ballesta, eran "uña y carne" y hacían todo juntos: "Me la llevaba a todos lados".