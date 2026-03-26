En pareja o solo: un 73,4% de los españoles dice no tener "ni relaciones ni citas" y la mayoría prefiere seguir así

El sexo esporádico se ha vuelto cada vez menos común entre la población española. Pero la esperanza no la tienen ni en un futuro distópico con acompañantes humanoides. Muy a pesar de la crítica feminista del Novia Robot de Rosalía en Lux, el 80,6% dice que en “ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales” el futuro estaría ahí, sino en una relación estable.

El 73,5% de la población apunta que para ser feliz es importante tener una relación sentimental. Y esta, además, siguiendo los parámetros más tradicionales de convivencia. Un 84,8% de los encuestados considera que es "muy o bastante importante" vivir en la misma casa para una relación sentimental frente a un 13,5% cree que es “poco o nada importante” la convivencia. Eso sí, la independencia económica es un factor a tener en cuenta para el 85,5% de los encuestados.

La cifra no es nada sorprendente, teniendo en cuenta que en un estudio del CIS sobre la percepción del amor del pasado mes de marzo recogía que un 71,2% de españoles consideraba "muy o bastante importante" tener una relación amorosa o sentimental para ser feliz.

Un cambio en las relaciones: o relación estable o sin relaciones, especialmente ellas

El cambio de paradigma de los últimos 50 años, con la influencia de las apps de citas y los distintos cambios sociales, es evidente para la mayoría de los encuestados, ya que un 78,8% de los españoles apunta que las relaciones afectivas y sexuales “son más inestables” que hace 50 años.

Esto podría explicar la prevalencia que hay de una relación tradicional y estable, por un lado, y una ausencia notable de las relaciones esporádicas entre las personas solteras, que prefieren en un porcentaje cada vez mayor no mantener ni citas ni relaciones.

De hecho, entre las personas que afirman no tener pareja solo un 22,3% declara que "tiene relaciones casuales, citas sin exclusividad" frente a un 73,4% que dice no tener “ni relaciones ni citas”.

Esto podría deberse por falta de oportunidades o disponibilidad. De hecho, entre quienes no han mantenido relaciones sexuales en el último año, el 16,3% lo atribuye a ser "por falta de interés o deseo sexual", un 13,5% “por viudedad” y un 11,2% "por enfermedad propia o de la pareja".

Sin embargo, de este último grupo el 36,6% afirma que dentro de cinco años quieren seguir viviendo “sin relaciones ni pareja”, mientras que al 20,5% le gustaría “tener una relación estable, convivir sin estar casado/a”.

Estas cifras representan cada vez más a mujeres solteras, ya que del porcentaje que no tiene relaciones ni citas, el 82,7% son mujeres frente al 61,6% de hombres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, hay más de 1,6 millones de mujeres solteras en la treintena, el doble de hace 23 años cuando la cifra se situaba en unas 800.000. Esta cifra ha crecido más aún entre las de 40 años, que superan el millón y que en 2002 apenas eran 300.000.

"Las mujeres buscan más relaciones de igualdad y no las encuentran, les cuesta relacionarse en ese terreno. Se está viendo como un signo de empoderamiento el no tener pareja", explicaba en un reportaje a El HuffPost la psicóloga Ana Lombardía. Algo que se está viendo también marcada por la diferencia ideológica y de pensamiento entre géneros, con unos hombres jóvenes cada vez más alejados del feminismo.

Un 58,5% usa juguetes sexuales, pero siguen considerando una "experiencia concreta" las relaciones abiertas

La monogamia sigue siendo la tendencia prevalente en cuanto al tipo de relación, ya que solo un 12,9% reconoce haber tenido "relaciones abiertas o no exclusivas" y la mayoría de ellos (un 42,8%) lo considera una "etapa de su vida", mientras que solo un 5,2% ha declarado como opción de relación el poliamor.

Lo que sí se ha generalizado es el uso de juguetes sexuales, ya que un 58,5% de los españoles reconoce haber utilizado productos eróticos como juguetes sexuales, lubricantes, aceites u otros objetos, para estimular el placer, frente a un 41,3% que reconoce no usarlos.

De los que lo utilizan, los lubricantes y aceites sexuales son lo más popular, con un 92,9% de los encuestados, seguido de los juguetes sexuales 75,8% y, en tercer lugar, ropa, lencería o accesorios eróticos (61%). Pero también hay lugar para la improvisación, ya que un 57,4% reconoce que ha usado “otros objetos no destinados al placer” con sus parejas durante el sexo.

En este caso, las prácticas con juguetes sexuales, el uso de lubricantes o accesorios eróticos también son más populares en pareja, ya que un 85,4% lo ha utilizado con su pareja estable.

La experimentación o curiosidad ha sido la motivación principal para el uso de juguetes sexuales o accesorios para un 33,9%, mientras que para un 26,1% ha sido por “mejorar la satisfacción sexual”, y un 23,8% por “diversión”.