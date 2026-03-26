Coreanos ven por primera vez los videoclips de Rosalía y acaban con ganas de ir a España: "¡Quiero paella ahora mismo!"

Rosalía ha conseguido con su estilo vanguardista consolidar su estatus como fenómeno global, destacando por su constante reinvención y fusión de estilos como el flamenco con pop, electrónica y ritmos urbanos.

Su larga e intensa carrera se caracteriza por un enorme impacto internacional, con reconocimientos como premios Grammy Latinos y actuaciones aclamadas que no dejan indiferente a la crítica ni al público sin importar de donde sean.

Tampoco deja de sorprender a los artistas coreanos. Algunos de ellos han reaccionado en un vídeo de YouTube de la cuenta Asopo a una serie de videoclips "visualmente impresionantes", según detallan.

Toda una experiencia sensorial

Desde sonidos experimentales hasta imágenes atrevidas, los artistas coreanos han mostrado sus reacciones más naturales al escuchar y ver las canciones y videoclips más emblemáticos de la artista española. ¡Luce cualquier estilo, ese es su encanto!", exclama uno.

y es que Rosalía no solo sorprende musicalmente, sino que también físicamente. "Sus labios son tan bonitos"; "No hay tristeza en sus ojos"; "En términos de expresión parece que no le importa lo que piensen los demás ¡Realmente va por su propio camino!", son algunos de los comentarios.

Sus videoclips

Otra cosa con la que alucinaron fue el ambiente de sus videoclips: "¿Qué tipo de ambiente es este?", "cuántos chicos a su alrededor", señala uno. "Incluso en el otro videoclip hay muchos hombres a su alrededor Pero esto se siente más como un ambiente familiar", responde otro mientras miran el videoclip de su canción Despechá.

"¡Vibra de la Generación Z!", "¡Es tan de espíritu libre! Bastante moderno, pero se queda un poco corta en la parte del rap Fluye rítmicamente ¡ El coro con tanta tensión es perfecto!", opinan otros.

Con ganas de España

"¡Oh eso sería tan divertido!" dice refiriéndose a una escena donde hay mucha gente en el mar. "Ahora de repente quiero ir a España, quiero paella ahora mismo", añade. Y es que España es uno de los destinos europeos favoritos de los coreanos atraídos por la cultura, gastronomía y el clima.

Otra artista reaccionó a Rosalía diciendo: "Ver esto me hace querer viajar lo antes posible ¿Este verano? ¡A España! ¿También actúa ahí?". Y la respuesta es que sí, Rosalía ya ha empezado su Lux Tour y actúa en España ocho fechas diferentes: en Madrid (30 marzo, 1, 3 y 4 abril) y Barcelona (13, 15, 17 y 18 abril)

Un espectáculo que supera al anterior

El equipo creativo del tour ha trabajado durante meses en un concepto escénico completamente nuevo. El show combinará escenografía modular y pantallas de gran formato, coreografías con un amplio cuerpo de baile e iluminación y efectos visuales inspirados en estética futurista.

Un show que nada tiene que envidiar al de cualquier grupo o estrella mundial de la música, en una interacción constante con el público. Rosalía ha apostado por una puesta en escena con una producción mucho más grande que en su anterior tour Motomami World Tour.