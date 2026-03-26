En Italia explican quién es Pedro Sánchez con una sola frase que, a buen seguro, va a traer cola en España

"¿Cómo se las arreglará Pedro Sánchez? ¿Siempre haciendo cosas de izquierdas, diciendo las palabras adecuadas? ¿Qué tiene él que no tengan los nuestros? ¿Por qué él y no los demás?". Con estas cuatro significativas preguntas comienza un texto sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha publicado La Repubblica, el principal periódico italiano.

El texto explica en el subtítulo quién es Sánchez de una forma taxativa: "El Primer Ministro que no teme a los problemas". "Es un político bien preparado, centrado en su propia agenda, como muchos otros. Tiene muchos problemas, como muchos otros. Diría que como todos. Problemas de mayoría, de estabilidad de coalición. Se enfrenta a la amenaza del avance de la derecha, que está ganando terreno en muchas regiones. Vox goza de gran popularidad", explica la periodista Concita De Gregorio.

Todo eso, subraya, pese a que también tiene sus 'peros' porque tiene "sus propios problemas legales, muchos, y su esposa está acusada" y, además, "es un líder débil, según escriben a diario los periódicos de la oposición en España". "Sin embargo, actúa, afirma", pone en valor el artículo.

Enumeran los logros de Sánchez

Ese texto de La Repubblica pone en valor que Sánchez se atreve a decir que "la guerra es ilegal, que uno puede ser perfectamente enemigo de un régimen sanguinario que ahorca a jóvenes en plazas públicas sin juicio y, al mismo tiempo, oponerse a las violaciones del derecho internacional".

Además, subraya que pone en marcha "medidas para proteger a los ciudadanos de las consecuencias del conflicto, la especulación y el aumento de precios" y ha logrado cosas como "la reducción de los impuestos a la electricidad, el fortalecimiento del subsidio social a la electricidad, la prohibición de cortes de luz para familias vulnerables.

"La congelación temporal de los alquileres. La prohibición de despidos y el control de los márgenes de las empresas. No es algo para aplaudir; hay que estudiarlo. Hay que entender cómo funciona", destaca la periodista.