La Junta Electoral Central hace caso al PP y suspende el uso del DNI digital para poder votar  

La Junta Electoral Central ha acordado este jueves suspender la posibilidad de usar las aplicaciones “MiDGT” y “MiDNI” (es decir, el DNI digital o el carné de conducir digital) para identificarse en las mesas electorales y poder ejercer el derecho al voto.

El JEC atiende así la petición del PP de suspender la validez de estas identificaciones "ante las dudas y la alarma social que se ha generado" después de que algunos medios de comunicación alertaran de una posible manipulación mediante inteligencia artificial o montajes fotográficos para suplantar a una persona ante los miembros de la mesa electoral.

La decisión se mantendrá vigente hasta que "se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura", por lo que casi puede descartarse que se pueda utilizar esta identificación en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Sí se pudo usar tanto en las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre como en los comicios de Aragón y Castilla y León de este año.

En su reclamación, el PP consideraba que este mecanismo de identificación sólo sería seguro si se verificaba la identidad a través del código QR actualizado que la aplicación facilita, lo que exigiría que la mesa dispusiera de algún dispositivo electrónico para ello.

"El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza. Unos problemas que no existen en los países de nuestro entorno porque ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales", señalan las fuentes del PP.

Y añaden: "La democracia se construye y se defiende cada día, por eso los partidos políticos, lejos de generar dudas, deben disiparlas y trabajar para ofrecer todas las garantías a la hora de votar. Para ello es necesario, además de una obligación legal, que todas las administraciones, también la Administración Electoral, cumpla y ponga en marcha todos los medios para poder afrontar los próximos procesos electorales con un sistema de identificación seguro y con todas las garantías".

El pasado año 2025, el Ministerio del Interior lanzó la aplicación MiDNI en Google Play y App Store para que todos los españoles con su Documento Nacional de Identidad en vigor puedan disponer de él a partir de ahora en su dispositivo móvil.

En un principio, se señaló que este formato digital del DNI iba a permitir a su portador acreditar su identidad en trámites presenciales ante entidades públicas o privadas, como abrir una cuenta bancaria, registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, realizar transacciones comerciales presenciales en las que se requiera el DNI en vigor, recoger paquetes en Correos o servicios de mensajería, identificarte ante las fuerzas de seguridad o incluso ejercer el derecho a voto en unas elecciones.

Este último aspecto, lo de poder votar en unas elecciones, no se hizo efectivo hasta que el pasado septiembre la Junta Electoral Central lo aceptó como "medio de acreditación válido” y lo incluyó en los manuales de las mesas electorales. Ahora, la misma JEC suspende esta opción hasta que la verificación sea "segura".