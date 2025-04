Le cobran 20 euros por no asistir a una reserva y les da la razón: lo que responde, de diez

La creadora de contenido gastronómica conocida en redes sociales como @comoconmimi ha publicado un vídeo junto al popular bcomentando una situación que le ha pasado a él precisamente y su reacción ha dado que hablar para bien.

Habían reservado un lechazo por 60 euros en un restaurante y, tras no poder acudir, les enviaron un correo electrónico en el que aplicaban la política de cancelación de reserva y se quedaron los 20 euros que había adelantado previamente.

"Desde aquí pido perdón al restaurante y lo 20 euros, por supuesto, muy bien pagados", expresó el creador de contenido. El motivo fue que al final decidieron cambiar de restaurante y no llegó a cancelar oficialmente, pero deja unas palabras aplaudidas por la comunidad.

Ella le hace una pregunta que señala el kit de la cuestión: "¿Te das cuenta por qué los negocios tienen que hacer esa reserva previa en sitios que son tan demandados? Porque después pasa eso". Ambos han afirmado entenderlo perfectamente.

"Me siento supermal (por el restaurante)", ha revelado Cocituber, confesando que incluso los 20 euros le parece poco, porque si por ello han dejado una mesa vacía, el restaurante no ha podido ocuparla.

"Hay gente que coge el lunes y te reserva diez sitios y luego de jueves para ciernes los cancela, eso tiene un nombre: sinvergüenza", ha añadido, aclarando que su caso ha sido por equivocación.

Han trasladado este tipo de situaciones a otras profesiones, como el caso de la estética. "Imagínate una cita de micropigmentación, que cuesta tatuarte 250-300 euros y te piden por adelantado un 20 o 40%, y lo veo totalmente lícito, las chavalas están esperando ese día para ganarse sus sueldos", ha razonado Mimi.

"Vuelvo a pedir perdón porque de verdad no me suele pasar, pero imagínate que yo ahora mismo no llego a pagar la reserva, pues a mucha gente se la sopla", ha concluido, estando a favor de la política.