Le dejan este grafiti en la puerta de su negocio y muestra la triste realidad que le toca asumir

Es habitual ver por toda España persianas de negocios de todo tipo pintadas con grafitis, algo que, para muchos, ensucia la ciudad y es una falta de respeto con los dueños de esos locales.

La usuaria @mariakalasdonostia ha mostrado la triste realidad que hay detrás de una de estas pintadas: lo complicado que es quitarla, no sólo de la persiana, también del propio cristal de la tienda e incluso del suelo.

"Quería dar un mensaje al grafitero que, por favor, el grafitero que me ha pintado esta noche la persiana, que la próxima vez elija algo más bonito y que tenga el detalle de no mancharme todo el cristal porque llevo una hora para limpiar el cristal", ha lamentado.

Y ha proseguido: "Me ha manchado también el suelo, cuesta un montón quitar la pintura del suelo, que me diga con qué se puede quitar. Lo del cristal lo he conseguido quitar con la rasqueta pero el suelo es imposible de limpiar".

En los comentarios le han dado varias opciones para eliminar la pintada: "Eco-jin te lo quita todo". También el "WD40 pídelo en una ferretería quita el spray de todos los sitios no porosos". Y otro le ha dicho que "los servicios de limpieza de algunos ayuntamientos retiran graffitis, pregunta en el tuyo a ver si te pueden ayudar ánimo".