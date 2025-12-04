Le dejan un minuto a este concursante de 'Saber y ganar' y todo lo que dice merece la pena escucharlo

Fer Castro, concursante del programa de televisión Saber y ganar, ha dado toda una lección durante los 60 segundos que tuvo para dar las gracias al espacio de TVE y mandar un mensaje a los espectadores tras convertirse en Centenario y cerrar su participación en el concurso.

Las palabras de este doctor en Estadística, con formación en Genética Humana y Matemáticas, han emocionado, ya que ha querido hacer una reivindicación y agradecer a los espectadores su apoyo.

"Una participación larga en un programa de televisión tiene sus aspectos positivos y también negativos, durante los momentos malos uno se pregunta cuál es el sentido de todo esto, la respuesta es usted al otro lado de la pantalla. Si en algún momento le hemos provocado una sonrisa, se ha olvidado de sus problemas o ha aprendido algo todo esto habrá valido la pena", ha comenzado diciendo este joven de 27 años, nacido en Santiago de Compostela.

"Sigamos apostando por la ciencia, educación y cultura, sigamos protegiendo el medio ambiente, apostando por diversidad y defendiendo todas las causas justas dentro y fuera de la televisión", ha afirmado Castro.

Por último, ha aprovechado los últimos segundos para dedicárselos a "todas las personas que han hecho posible mi paso por televisión y se han alegrado de ello".

Su paso por el programa

Castro comenzó su andadura en el concurso el pasado 10 de febrero. Desde ese día, su paso ha sido con paso firme y ha demostrado día tras día estar capacitado para obtener ese título honorífico de Centenario.

Primero, en tan solo 16 programas, consiguió superar los 10.000 puntos para convertirse en Magnífico del programa. Sin embargo, tuvo que hacer una pausa tras 92 programas por motivos de salud hasta el pasado 20 de noviembre, cuando volvió a concursar para completar los ocho que le faltaban y llegar a esta redonda cifra de 100 programas.