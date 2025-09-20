Le dicen a Ana Torroja si ella es progresista o conservadora y no es para nada dubitativa

No vuelve Mecano, pero sí Ana Torroja. Y lo hace a lo grande: su primer álbum escrito únicamente por ella. La primera canción publicada será Se ha acabado el show, el próximo 26 de septiembre, y de ello han hablado en una entrevista concedida para El País Semanal.

Heredó de su padre en 2022 el título de marquesa de Torroja, creado por Francisco Franco en el año 1961 y otorgado a su abuelo Eduardo. Aunque suscitó la polémica, ha revelado en la citada entrevista que fue a raíz de que su padre se lo pidiera. "Le pregunté y me respondió que sí. Un sí rotundo y le dije que así lo haría", ha relatado.

Por eso ha sido preguntada sobre si se considera progresista o conservadora y ha sido bastante directa en su respuesta. "Me considero progresista, siempre lo he sido. En mi familia se nos dio una educación progresista", ha afirmado. Sin embargo, ha añadido que esa palabra precisamente "ahora tiene unas connotaciones diferentes y no siempre positivas".

Sobre el título, al ser franquista, ha revelado también que no tuvo dudas. "Para mí no era un título nobiliario al uso, es un título que se le otorgó a mi abuelo por sus méritos. Ese es su valor. Yo sé que hubo mucha polémica, pero, honestamente, creo que a la gente le gusta polemizar", ha defendido la cantante.

Otro tema que va a llamar la atención es la diferencia que ha hecho con el público de América Latina y España, pues estuvo más de 10 años viviendo en México: "Me tratan con respeto y admiración, pero sin distancia, eso me gusta". "Cuando vives fuera y vuelves, te reciben de otra forma, te valoran más—se refiere a España—, el latinoamericano, el francés, el inglés o el italiano es mucho más fiel a sus artistas", ha razonado.

"En América Latina eres una estrella hasta que te mueres, y cuando te mueres lo eres más. Aquí en España se tiende a pasar página. No digo que esté mal... El público español es menos apegado al artista", ha rematado.