Le dicen a un belga que para qué vive en España si nunca se hará rico allí: su respuesta es un 10

El usuario belga de TikTok @jimizerr ha publicado un vídeo en el que responde a todas aquellas personas que le preguntan, para mal y para bien, cuál es el motivo que lo llevó a irse a vivir a España y ha decidido, más que contestar con palabras, enseñar lo que tenía justo delante, por lo que vale más verlo que escucharlo.

"La gente me pregunta: Jimmy, ¿por qué te mudaste a España?", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado en apenas unos días casi 100.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' (y subiendo).

Su primera reacción ha sido contundente: "¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a decirlo de nuevo... ¿Por qué no?". La gente le ha insistido muchas veces en que, mudándose a España, jamás ganará mucho dinero y nunca será rico si se muda allí. Sin embargo, su respuesta es de 10.

Tras grabarse a él en primer plano, ha girado la cámara y ha enseñado las vistas desde su balcón en Costa Blanca (Alicante, España). "Yo ya soy rico", ha contestado el belga, enseñando el lugar en el que vive, poniéndolo en valor y advirtiendo de que eso, para él, ya es ser rico, halagando en su máximo esplendor el país con sus paisajes, vistas y lugares que frecuenta.

"Esto es ser rico, muy rico", ha rematado, restando importancia al dinero y dándosela a Alicante. "La mejor decisión que he tomado, no me arrepiento ni una sola vez", ha concluido en la descripción del vídeo.

En cuanto a reacciones, hay cientos de reacciones. "Lo entendiste perfectamente, nos eremos multimillonarios, pero chico, si tenemos apendicitis no tenemos que endeudarnos cinco generaciones", ha respondido @itziarlora7.

"No es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita", ha parafraseado la usuaria @miriamblanespari. Muchos han estado de acuerdo con que no todo es el dinero y que, en España, "como en ningún sitio para vivir y ser feliz".