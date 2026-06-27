Xabier Fortes (y muchos más) se quedan perplejos por esta escena del España-Uruguay pero tiene explicación

España se juega contra Uruguay ser primera del grupo H lo que supondría, además de una alegría por pasar de fase, asegurarse una mejor zona —con equipos más asequibles— para llegar a la final del Mundial del próximo 19 de julio.

Antes y durante el partido hay un comentario muy repetido en redes sociales: ¿por qué las dos selecciones están jugando con la segunda equipación si los colores de la primera no coinciden?

Uno de los que se ha quejado en X en es el presentador de TVE Xabier Fortes: "La camiseta de España es roja, la de Uruguay celeste. Es imposible confundirlas. Por qué carallo viste España de blanco y Uruguay de azul oscuro?".

"Es imposible confundirlas"

Y ojo porque el exárbitro y comentarista de la cadena SER Iturralde González ha dado una explicación en el propio tuit de Fortes: "Hay algunos colores que aunque sean diferentes también pueden llamar a error para gente con Daltonismo. Por eso se van a los extremos en cuanto a color. El más oscuro con el más claro".

Otro usuario ha dado la explicación "oficial" a este asunto: "La explicación oficial es que jugando España como visitante está obligada a jugar con su segunda equipación... que al ser en su caso blanca hace que Uruguay no pueda jugar de Celeste (podría confundirse) y por lo tanto tienen que ir de oscuro. Es un poco chorrada, pero es así".

Otra de las razones que dan los usuarios —y es la que muchos han pensado en una primera instancia— es que las marcas —Adidas por España y Nike en Uruguay— han decidido promocionar otras camisetas para su venta.

En el caso de la Selección Española no hace falta darle mucha promoción porque la segunda equipación blanca ha sido todo un éxito de ventas tanto dentro como fuera de España, a pesar de que su precio supera los 100 euros.