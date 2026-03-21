Marc Esquerrer, carpintero, a un cliente que quería regatearle un presupuesto ya cerrado: "Hay que aprender a elegir"

El carpintero Marc Esquerrer (@marc.esquerrer) ha publicado un vídeo en sus redes sociales hablando sobre el lío que le formó un cliente que, de primeras, solicitó sus servicios para arreglar la pata de una mesa. En el pasado ya le intentó regatear el precio para pagar menos. Por ello se ha indignado con este tipo de clientela, especialmente por cómo acabó la historia.

"Me viene un cliente, uno que ya no es cliente, esta mañana y me envió un mensaje enseñándome una pata de una mesa que se le ha roto, exigiéndome que se la vaya a reparar. Hasta ahí todo correcto", ha relatado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 140.000 visitas en apenas 24 horas.

Hace dos o tres meses le envió la factura de un trabajo que le habían presupuestado, el precio ya se había cerrado y el mismo cliente, según cuenta Marc, sabía lo que le iban a cobrar, pero no se lo quiso pagar. "Le tuve que hacer un descuento de 190 euros para que pagara la factura y al final cedí porque no me iba a pelear con un cliente que no vale la pena", ha dejado claro.

"Búscate un herrero"

Tras el regateo, volvió a aparecer a los meses exigiéndole que le arreglara una pata y como Marc no quería saber nada más de él, le respondió: "Búscate un herrero y que te arregle la pata". Ese cliente, de nombre desconocido, alegó que el carpintero tiene que dar dos años de garantía a las cosas que fabrica.

"Si fuera otro cliente, yo no tengo ningún problema en ir a arreglar algo que se ha estropeado, aunque haga más de dos años, porque SÍ doy una garantía por las cosas que hago. Lo que pasa es que no me da la gana que me haya regateado 200 euros y ahora venir a arreglar nada", ha defendido.

Da la casualidad de que justo hace un mes se cumplían los dos años desde que le fabricara la mesa: "Una con unas patas macizas de hierro gordísimas, que para partir eso, por lo menos tienes que haber saltado encima".

Una amenaza de reseña mala

El hierro de las patas, recuerda, fue de cuatro milímetros, es decir, que para romperlo, por lo menos, asegura que se tendría que haber subido encima y saltar en la esquina. "Se lo hubiese arreglado a un cliente sin problema, pero ese hombre ya no lo es porque no me quiso pagar la factura", ha matizado.

Es un cliente con el que ya había tenido problemas y que siempre que recibía un presupuesto se quejaba de que fuese caro y siempre pagaba "a regañadientes". Ahora le ha amenazado con ponerle una mala reseña por internet: "Voy a hablar muy mal de ti, no te voy a recomendar a nadie".

Ha afirmado que no supone una preocupación, ya que esta situación "me la he buscado yo mismo aceptando un cliente que ya me estaba regateando solo al empezar".