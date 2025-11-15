Le leen a Carlos Bardem lo que opina Juan Carlos I sobre Franco: le responde a él y a los jóvenes que alaban el franquismo

El actor, escritor y guionista, Carlos Bardem, autor de libros como Mongo Blanco o Mujeres ejemplares y ganador de dos premios de la Unión de Actores por su papel en La zona y Celda 211, ha ofrecido una entrevista al secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, en la que no ha dudado en responder a lo que Juan Carlos I piensa de Francisco Franco.

Durante la charla de algo más de dos horas que han mantenido en el canal de YouTube de Rubén Sánchez, Carlos Bardem ha hablado de las polémicas memorias del emérito y, sobre todo, de las palabras que ha dedicado al dictador, elogiándole y alabando su "sentido político".

"Creo que debe ser de las pocas cosas de ese libro que son verdad. Este señor le debe la Corona a Franco. De bien nacidos es ser agradecidos. Él sabe a quién tiene que agradecer la Corona y se mantiene leal al hombre que le puso en el poder. Que fue un dictador, fascista y un genocida", ha defendido.

"A mí lo que más me irrita de eso es que es un poco. No sé si está hecho premeditadamente. Pero es añadir un poquito más al blanqueamiento que está de moda hacer del franquismo. Franco no fue un gran estadista. No fue un hombre de una gran inteligencia política. Franco fue un hombre que se vio beneficiado por diversas coyunturas históricas que le permitieron mantenerse en el poder", ha destacado el actor.

Carlos Bardem ha reconocido que en uno de los cortes que ha visto del libro, el emérito felicita a Franco "por su ingenio político para mantenerse en el poder". "Si él se mantuvo tanto tiempo en el poder, es porque lo hizo a costa de encarcelar, exiliar, torturar y fusilar gente hasta el último día de su dictadura", ha razonado.

"Sería interesante, antes que prestar oídos a las mamarrachadas del emérito este, pues que la gente se acerque a los libros de, por ejemplo, Julián Casanova, los historiadores, que te cuenta por qué el franquismo consiguió sobrevivir como régimen", ha recomendado.

Carlos Bardem ha asegurado que él no pudo estudiar en profundidad "ni la Guerra Civil ni la República" y ha advertido que "siempre se han ocultado muchas cosas y se han eliminado de los programas de estudios" sobre la historia de España.

"Es normal que este señor ahora pueda sacar este libro, dar su versión del asunto y, seguramente, se la colará a bastante gente. El franquismo fue una dictadura, fascista, horrorosa, que como toda dictadura se sostuvo sobre la represión y negar las libertades a los demás", ha destacado.

"Pero nadie se lo ha contado a los jóvenes de nuestro país. ¿Por qué? Es normal que no quieran contar lo que fue de verdad el golpe militar contra un Régimen democrático. Que den siempre una visión sesgada de lo que fue la República. Trasladándole a la gente que no quedaba más remedio. Y no es verdad, eso no fue así. Ocultando estos episodios negros de nuestra historia", ha apuntado.

Respecto al libro de Juan Carlos I, el escritor ha señalado que su nombre, Reconciliación, si fuese un proceso real en España, "tenía que haber sido el partido de la justicia y la reparación de los asesinados y los represaliados por 40 años del franquismo".