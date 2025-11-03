Juan Carlos I dice que no permite que nadie hable mal de Franco en su presencia y Juan José Millás califica al emérito con una palabra que lo dice todo

El escritor Juan José Millás ha calificado de forma rotunda a Juan Carlos I, pocos días antes de que se publique Reconciliacion, el libro de memorias que el rey emérito lleva años escribiendo en Abu Dabi junto a la escritora Laurence Debray.

En esas páginas, el monarca alaba a Franco y admite claramente que si pudo ser rey fue gracias a él. "Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político. (…) Nunca dejé que nadie lo criticara delante de mí", afirma.

"¿Mantuve con Franco una relación filial? Nos separaban cuarenta y seis años. Él no tenía hijos. Tal vez proyectara sobre mí un sentimiento paternal. No ocultaba su simpatía hacia mí. Incluso cierta ternura y benevolencia. Se tomaba el tiempo de verme con regularidad y mantener un diálogo constante", admite.

"Sentí que me daba libertad"

Da, además, detalles de su última conversación con Franco: "Estaba sentado a su lado, en su cama del hospital. Me tomó la mano y, en un último suspiro, me dijo: 'Alteza, solo le pido una cosa: mantenga la unidad del país'. Fue su última voluntad. No me pidió conservar el régimen ni los principios del Movimiento Nacional. Tenía, pues, las manos libres para emprender reformas, siempre que la unidad de España no se viera cuestionada. Sentí que me daba la libertad de actuar".

Tras ver todas esas declaraciones del emérito, Juan José Millás ha sido claro en la Cadena Ser: "Realmente Juan Carlos nos sirve muy bien para introducir un tema clásico, el tema del traidor y del héroe. A lo largo de la historia, todos los héroes han tenido que traicionar. Y muchos traidores han pasado a la historia como héroes".

"Traiciona a su padre, a Franco, a su mujer y a los españoles"

"Date cuenta de que este hombre, Juan Carlos, mata a su hermano. Está documentando que el funeral el padre se vuelve y le dice: 'Júrame que no los ha hecho adrede'. Es duro esto, eh. Esto lo cuenta Pilar Urbano en una biografía de Juan Carlos. Traiciona a su padre primero, le engaña, traiciona a Franco, traiciona a su mujer, traiciona a los españoles. Y pasará a la historia a lo mejor como héroe", deja caer el escritor.

Todo ello en un momento de debate sobre el franquismo después de que el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) reflejase el dato de que un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Ese porcentaje sube al 21,3% de los españoles en general y que apunta también que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%