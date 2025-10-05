Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Entrevistan a Carlos Bardem en la manifestación por Palestina y le bastan 40 segundos para dejar claro lo qué piensa: "Guardad la hemeroteca"
Entrevistan a Carlos Bardem en la manifestación por Palestina y le bastan 40 segundos para dejar claro lo qué piensa: "Guardad la hemeroteca"

El vídeo supera ya las 28.000 visualizaciones y ha acumulado más de 1.000 ‘me gusta’.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Carlos Bardem en la manifestación por Palestina en MadridX: @JulianMaciasT

El actor y escritor Carlos Bardem ha vuelto a dejar clara su postura respecto a lo que está pasando en Gaza. Ha ocurrido durante la manifestación en apoyo al pueblo palestino que recorrió las calles de Madrid (además de otras ciudades españolas y del mundo), donde, en una entrevista concedida a La Sexta, Bardem quiso lanzar un mensaje directo a los medios de comunicación.

"Medios de comunicación, guardad la hemeroteca, porque algún día, cuando no sea peligroso, cuando no haya represalias, todo el mundo habrá querido estar en contra del genocidio", afirmaba ante las cámaras el español. 

Sus palabras, que no superan los 40 segundos, han sido compartidas en X (antes Twitter), donde un usuario compartió el fragmento en video acompañado de un comentario: "Sabemos quiénes lo han apoyado y lo pagarán". 

"Es una ola imparable de solidaridad. Los sionistas han perdido ya la batalla de la opinión pública mundial y eso hará moverse, aunque sea con una lentitud desesperante, a los gobiernos. Algún día todos querrán haber estado en contra del Genocidio", comentó el mismo Bardem tras la manifestación en la red social. El vídeo supera ya las 28.000 visualizaciones y ha acumulado más de 1.000 ‘me gusta’.

Ayer, decenas de miles de personas se concentraron en más de 70 ciudades de toda España, (así como en otras ciudades del mundo) en una de las protestas más multitudinarias desde la intensificación del conflicto en Gaza. En Madrid, la Delegación del Gobierno calculó una asistencia de alrededor de 100.000 personas, aunque los convocantes aseguraron que la cifra superó las 400.000. 

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, más de 67.100 palestinos han muerto en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud gazatí, la mayoría de ellos civiles. 

