Le manda este 'sticker' a su padre por WhatsApp y lo que le responde da la vuelta al mundo

Si hay un género o un tipo de contenido que saca una sonrisa a los usuarios de redes sociales, especialmente la de X, son las conversaciones que tiene la gente a través de WhatsApp, sobre todo si son con familiares de primer grado como son los padres, aunque también tienen una especial relevancia los grupos de familia.

En esta ocasión ha sido la tuitera @luuveo la que ha logrado un tuit que ha traspasado fronteras al publicar el mensaje que le ha enviado a su padre a través de esta vía de comunicación y la respuesta que ha obtenido de este.

La joven le había enviado a su padre un sticker de una mujer llorando mientras sostenía un cigarro entre sus dedos. En el pantallazo, que no se ve todo lo anterior, es el primer mensaje que aparece. El siguiente, el de su padre y el que ha hecho que la conversación sea uno de los tuit más vistos de las últimas horas.

"Estos iconos que mandáis son patéticos", le ha escrito su progenitor al momento. La usuaria, junto al pantallazo, ha hecho el siguiente comentario, con el que ha sido bien clarita aunque lo ha acompañado de varios emoticonos: "Patética".

En cuestión de pocas horas la conversación ha logrado superar la barrera de las 80.000 reproducciones para una cuenta que escasamente rebasa el millar de seguidores. Además, también ha obtenido más de 6.000 me gusta y ha sido compartido

Recientemente se hizo viral también un mensaje que tuvo Antonio, un integrante del grupo de amigos de la usuaria Karla Canseco (@karlasnotess), para organizar una cena con el resto. Hizo una encuesta de lo más completa.

Estas son las opciones que pensó el protagonista: "No puedo", "sí puedo", "no quiero", "sí quiero", "no puedo y no quiero", "no puedo y sí quiero", "sí puedo pero no quiero" y "sí puedo y sí quiero". Además, y con mucho humor, añadió un segundo mensaje que es toda una obra de arte: "Si falta una opción me avisan". Lógicamente logró cautivar a toda la red social de X.