Intenta organizar una cena por el grupo de WhatsApp de amigos y el mensaje que pone es para flipar

Las conversaciones de WhatsApp son sinónimo de viralidad en cuanto se comparten en redes sociales como X, la que anteriormente se conocía como Twitter. Usando un dicho popular, es llegar y besar el santo.

Ha sido la usauria Karla Canseco (@karlasnotess) la que ha logrado una histórica repercusión de un tuit al publicar una captura de pantalla de cómo Antonio, un amigo suyo, ha querido plantear en el grupo de amigos de WhatsApp la posibilidad de ir a cenar. "Point of view: tus amigos se organizan para ir a cenar", ha escrito junto a la imagen.

En ella se puede ver como Antonio ha hecho una encuesta en la que, sin miedo al éxito, ha puesto todo tipo de respuestas. Concretamente, el autor de este sondeo ha puesto ocho posibles contestaciones.

Estas son las opciones que ha pensado Antonio: "No puedo", "sí puedo", "no quiero", "sí quiero", "no puedo y no quiero", "no puedo y sí quiero", "sí puedo pero no quiero" y "sí puedo y sí quiero".

Además, y con mucho humor ha añadido un segundo mensaje que es toda una obra de arte: "Si falta una opción me avisan".

El tuit de Karla se ha hecho ultraviral con más de tres millones de reproducciones, 146.000 me gusta y ha sido compartido más de 10.000 veces recibiendo respuestas con todo tipo de comentarios y bromas.