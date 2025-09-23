Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Le pide ayuda a un abogado porque la han estafado con el TFG en la universidad y se lleva una lección para toda la vida
Virales

Virales

Le pide ayuda a un abogado porque la han estafado con el TFG en la universidad y se lleva una lección para toda la vida

Es uno de los mensajes más compartidos del día. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
@PreicoJuridicos conversación@PreicoJuridicos

La cuenta de X @PreicoJuridicos, donde está detrás el influencer Raúl Castañeda, ha enseñado la conversación que ha tenido con una estudiante que ha sido estafada en la universidad por una cantidad cercana a los 1000 euros. 

"Esta chica me pide ayuda al ser estafada después de pagar 900€ para que le hagan un trabajo universitario. Aquí va mi ayuda", ha escrito en la red social de Elon Musk la cuenta junto a una captura de pantalla.  

En la charla se puede ver cómo la afectada —la persona a la que le han estafado 900 euros— le dice que ha pagado a una persona para que le hagan un trabajo, concretamente un Trabajo de Fin de Grado. 

Ante esta petición le responde que no va a hacer nada "porque han estafado a alguien que pretendía estafar". "Tómatelo como una lección de vida. Aprende de esto. Y todo aquello que quieras, trabájalo, lucha y súdalo, que no hay nada mejor en la vida que tener lo que uno se haya ganado", le explica. 

Y prosigue: "Yo no tengo la EGB y te pregunto, ¿qué me diferencia ante una persona que haya hecho trampas en un examen el cual no sabía las respuestas y le terminan otorgando la titulación?". 

"Yo te lo digo, la diferencia es que yo no soy un estafador", sentencia el hilo de mensajes dirigido a la persona que ha querido comprar un TGF y ha sido estafada por un valor de 9.000 euros. 

En los comentarios hay de todo. Muchos le afean el comportamiento al perfil jurídico: "Pues a mi me pareces un gi********  una persona que ha perdido una cantidad considerable de dinero te pide ayuda y tú le sueltas tu sermón moralista para ganar 4 likes aquí en twitter". 

Prefiero palmar 900 pavos que aguantar que me des la turra", señala otro. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 