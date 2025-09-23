Le pide ayuda a un abogado porque la han estafado con el TFG en la universidad y se lleva una lección para toda la vida

La cuenta de X @PreicoJuridicos, donde está detrás el influencer Raúl Castañeda, ha enseñado la conversación que ha tenido con una estudiante que ha sido estafada en la universidad por una cantidad cercana a los 1000 euros.

"Esta chica me pide ayuda al ser estafada después de pagar 900€ para que le hagan un trabajo universitario. Aquí va mi ayuda", ha escrito en la red social de Elon Musk la cuenta junto a una captura de pantalla.

En la charla se puede ver cómo la afectada —la persona a la que le han estafado 900 euros— le dice que ha pagado a una persona para que le hagan un trabajo, concretamente un Trabajo de Fin de Grado.

Ante esta petición le responde que no va a hacer nada "porque han estafado a alguien que pretendía estafar". "Tómatelo como una lección de vida. Aprende de esto. Y todo aquello que quieras, trabájalo, lucha y súdalo, que no hay nada mejor en la vida que tener lo que uno se haya ganado", le explica.

Y prosigue: "Yo no tengo la EGB y te pregunto, ¿qué me diferencia ante una persona que haya hecho trampas en un examen el cual no sabía las respuestas y le terminan otorgando la titulación?".

"Yo te lo digo, la diferencia es que yo no soy un estafador", sentencia el hilo de mensajes dirigido a la persona que ha querido comprar un TGF y ha sido estafada por un valor de 9.000 euros.

En los comentarios hay de todo. Muchos le afean el comportamiento al perfil jurídico: "Pues a mi me pareces un gi******** una persona que ha perdido una cantidad considerable de dinero te pide ayuda y tú le sueltas tu sermón moralista para ganar 4 likes aquí en twitter".

Prefiero palmar 900 pavos que aguantar que me des la turra", señala otro.